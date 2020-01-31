Вологодским ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей на ремонт

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Вологодской области получат единовременные выплаты из регионального бюджета - по 75 тысяч рублей.

Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, выплаты можно будет тратить на ремонт - капитальный либо текущий.

Заявления от ветеранов или их родных в течение 2020 года будут принимать районные администрации, областной департамент соцзащиты и Совет ветеранов. Деньги будут выделять в соответствии с заявлениями.

В правительстве Вологодской области отмечают, что региональная выплата дополнит федеральную: к юбилею Победы государство выплатит ветеранам по 75 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Согласно официальным данным, в Вологодской области проживают около 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.