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31.01.2020 17:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вологодским ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей на ремонт

Текст: Евгения Цинклер (Вологодская область)

В честь 75-летия Великой Победы участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Вологодской области получат единовременные выплаты из регионального бюджета - по 75 тысяч рублей.

В Поморье ветераны получат региональные выплаты к 75-летию Победы

Как сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, выплаты можно будет тратить на ремонт - капитальный либо текущий.

Заявления от ветеранов или их родных в течение 2020 года будут принимать районные администрации, областной департамент соцзащиты и Совет ветеранов. Деньги будут выделять в соответствии с заявлениями.

В правительстве Вологодской области отмечают,  что региональная выплата дополнит федеральную: к юбилею Победы государство выплатит ветеранам по 75 тысяч рублей.

Справка "РГ"

Согласно официальным данным, в Вологодской области проживают около 370 участников и инвалидов Великой Отечественной войны.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область

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