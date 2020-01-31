Жан-Поль Готье посетил "Аврору" и заинтересовался формой экипажа

Всемирно известный модельер Жан-Поль Готье изучает Санкт-Петербург накануне своего шоу.

Сегодня он посетил "Аврору". Модельер прошел с короткой экскурсией по крейсеру и обратил внимание на форму экипажа. Он поинтересовался, аутентична ли одежда матросов, соответствует ли она 1917 году. И огорчился, когда услышал, что нет.

Внимание Готье также привлекли люди в костюмах Петра I и Екатерины II, прогуливавшиеся по набережной в ожидании желающих сфотографироваться с ними. "Костюмы аутентичные, только я бы подбил их мехом", - сказал модельер, имея в виду зябкую петербургскую погоду.

Жан-Поль Готье собирался после "Авроры" поехать на Дворцовую площадь и к Исаакиевскому дворцу, но передумал, потому что замерз во время экскурсии по крейсеру.

Сегодня вечером Жань-Поль Готье представит в петербургском БКЗ "Октябрьский" свой эпатажный проект Fashion Freak Show.