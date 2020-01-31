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31.01.2020 18:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Архангельска убил и съел трех человек

Текст: Вера Черенева (Архангельская область)

В Архангельске судят мужчину, который убил трех человек и съел их. Мужчин долгое время не искали, у двух из них не было родственников, а про одного из них архангелогородец рассказал, что он уехал на заработки.

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Как сообщает Следственный комитет по Архангельской области, дело рассматривали присяжные заседатели, они вынесли вердикт, что мужчина виновен. В ближайшее время суд вынесет ему приговор.

Подсудимому 51 год. Ранее он неоднократно был судим, среди прочего отбывал наказание за два убийства. Освободился несколько лет назад.

Его жертвами становились нелюдимые жители Архангельска. Все преступления происходили в Исакогорском округе и в округе Майская горка. Обвиняемый выпивал с мужчинами, а потом убивал их, расчленял и отдельные части тела употреблял в пищу. Остальное по частям сбрасывал в реку Волохница и озеро Бутыгино. Убийства происходили в 2016 и 2017 годах.

В квартиру одного из убитых мужчина и вовсе переселился. У этого человека были родители. Они поинтересовались, а что незнакомец делает в квартире сына. Мужчина заявил, что является квартирантом, а сын уехал на заработки.

И все же в какой-то момент родители обратились в полицию. Других убитых никто не искал. Родственников у них не было.

Между тем, в водоемах стали находить останки. Чтобы их идентифицировать, был проведен целый ряд экспертиз. В пакетах с останками также были найдены кости кошек, собак, голубей. Этих животных также употребляли в пищу.

Когда следователи вышли на нелюдимого квартиранта, у них были серьезные сомнения в его вменяемости. Но экспертиза подтвердила: мужчина прекрасно понимал, что делает.

Присяжные сочли, что он не заслуживает никакого снисхождения.

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