Крымские ученые изобрели майонез для здорового питания

Ученые Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета (КФУ) получили патент на рецепт майонеза, созданного исключительно из натуральных компонентов без добавления искусственных ингредиентов. Продукт полезен для человека и способствует здоровому питанию, передает RT со ссылкой на пресс-службу университета.

В отличие от майонезов, которыми заполнены сегодня прилавки магазинов, в разработке крымских ученых роль консерванта и ароматизатора выполняют масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты) полученные из трав. Это типичные для Крыма базилик, сельдерей, укроп, розмарин и другие растения.

- Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта, - рассказал доцент КФУ Елена Ножко.

Полученные из пряных трав дистиляты изобилуют эфирными маслами и биологически активными веществами, которые могут выступать в роли натуральных консервантов и заменить в майонезе искусственные фенольные соединения.

Приготовленный с использованием натуральных эфирных масел майонез имеет месячный срок годности и полностью соответствует ГОСТ.