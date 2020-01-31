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31.01.2020 10:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Крымские ученые изобрели майонез для здорового питания

Текст: Сергей Винник (Симферополь)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета (КФУ) получили патент на рецепт майонеза, созданного исключительно из натуральных компонентов без добавления искусственных ингредиентов. Продукт полезен для человека и способствует здоровому питанию, передает RT со ссылкой на пресс-службу университета.

Фото: iStock
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В отличие от майонезов, которыми заполнены сегодня прилавки магазинов, в разработке крымских ученых роль консерванта и ароматизатора выполняют масляные экстракты и дистилляты эфиромасличного сырья (гидролаты) полученные из трав. Это типичные для Крыма базилик, сельдерей, укроп, розмарин и другие растения.

- Масляные экстракты создаются из сухого растительного сырья, которое мы измельчаем с добавкой небольшого количества этилового спирта, - рассказал доцент КФУ Елена Ножко.

Полученные из пряных трав дистиляты изобилуют эфирными маслами и биологически активными веществами, которые могут выступать в роли натуральных консервантов и заменить в майонезе искусственные фенольные соединения.

Приготовленный с использованием натуральных эфирных масел майонез имеет месячный срок годности и полностью соответствует ГОСТ.

Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Медицина и здоровое питание

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