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31.01.2020 17:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Легенда культуры Кубани Марина Шапиро ушла из жизни на 97-м году

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: vkpress.ru Фото: vkpress.ru
Фото: vkpress.ru

В Краснодаре сегодня на 97-м году жизни скончалась заслуженный работник культуры РСФСР, Герой труда Кубани, Почетный гражданин Краснодара, больше двадцати лет возглавлявшая управление культуры края. Марина Михайловна Шапиро. Об этом сообщает официальный сайт министерства культуры региона.

Соболезнования родным и близким этого руководителя выразил губернатор Вениамин Кондратьев. "Марина Михайловна внесла огромный вклад в становление и развитие культуры Кубани. Благодаря ей появились Кубанский казачий хор, краевой Театр драмы, театры оперетты и кукол, институт культуры. Эти коллективы и учреждения сегодня определяют облик нашего региона, позволяют ему оставаться культурной столицей юга России", - сказал губернатор. Глава региона также отметил, что особое внимание Марина Шапиро уделяла открытию культурных учреждений на селе.

Марина Михайловна родилась в станице Кагальницкой Азово-Черноморского края в 1923 году (ныне Ростовская область). В 1940 году окончила школу и поступила в Орджоникидзе (сейчас Владикавказ) на филологический факультет. После войны работала в районной газете в Тихорецке.

В 40 лет она возглавила управление культуры крайисполкома (1961-1983 гг.). За этот период в регионе, по данным минкультуры Кубани, было построено около двух тысяч клубов, библиотек, музыкальных школ, впервые были открыты школы искусств, создан Союз композиторов. Только в Краснодаре появились новое здание театра драмы им. Максима Горького, оперетта, цирк, кинотеатр "Аврора", театр кукол, музыкальное училище им. Николая Римского-Корсакова и институт культуры, был возрожден Кубанский казачий хор. В это время плодотворно работали известный режиссер народный артист СССР Михаил Куликовский и знаменитый композитор Григорий Пономаренко.

А в декабре 2019 года в Краснодарском краевом колледже культуры горожане установили почетную доску Марине Михайловне как "символу эпохи и подвижнику развития культуры".

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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