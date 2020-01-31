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31.01.2020 11:04
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новый комплекс С-300В4 провел на Кубани электронный пуск ракет

Текст, фото: Владимир Аносов (Краснодарский край)

В Краснодарском крае состоялось тактико-специальное учение зенитно-ракетного соединения противовоздушной обороны Южного военного округа, оснащенного новейшими зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-300В4.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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В ходе учений расчеты ЗРС совершили марш в заданный район, где отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника. Во время движения бойцы охранения расчетов С-300В4 отразили нападение диверсионно-разведывательной группы условного противника. После прибытия на место личный состав комплекса привел в боевую готовность пусковые установки, произвел зарядку систем ракетами и выполнил ряд специальных нормативов.

По информации пресс-службы ЮВО, это первые подобные учения, посмотреть которые пригласили журналистов.

Корреспондент "РГ" попросил рассказать начальника расчета зенитно-ракетной бригады лейтенанта Игоря Михайленко, чем новая система отличается от своих предшественников.

- Главное - она стала полностью цифровой, - отметил Михайленко. - Комплекс С-300В4 по сравнению с предыдущим поколением имеет расширенную и в три раза более прикрываемую от ударов с воздуха площадь, а также увеличенную дальность границ зоны поражения воздушных целей. Значительно повысился ресурс, и теперь войсковые системы ПВО могут нести длительное дежурство по охране объектов. А еще они являются единственными ракетными системами на гусеничной платформе.

По словам военных, ЗРС способна теперь поражать не только все типы аэродинамических целей - самолеты, вертолеты, беспилотные аппараты, - но также и тактические ракеты. К примеру, ракеты меньшей и средней дальности, запущенные даже с расстояния 2500 километров, сразу берутся на сопровождение: их характеристики вводятся в боевую информационно-управляющую систему. Вертикальный старт ракет обеспечивает обстрел целей, летящих из любого направления без разворота пусковой установки в направлении стрельбы. В радиусе 400 километров одна система способна одновременно поражать 16 ракет одновременно, а высота перехвата составляет 37 километров. Кстати, в НАТО эти комплексы получили имя "Гигант-Гладиатор".

На мобильном пункте управления нам рассказали, что основная задача операторов - контроль над работой электронных средств и осуществление пуска ракет. В сложной обстановке возможно ручное вмешательство в ход боевой работы. Ни одна из предыдущих систем в России этими качествами не обладала. При этом команда на пуск ракет дается с другой боевой машины. В состав комплекса входит два типа пусковых установок, РЛС программного обзора "Имбирь", РЛС кругового обзора "Обзор-3" и пуско-заряжающая установка.

Фото: Владислав Белогруд / РИА Новости
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Кстати, именно С-300В4 сейчас охраняют Крымский мост. А сформированная на Кубани бригада может защитить все военные объекты, штабы и воинские части, находящиеся в Ростовской области и Краснодарском крае.

Мы также побывали на площадке по поражению самолетов условного противника электронным переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) "Игла-1" с электронным планшетом.

- На службе я чуть больше двух месяцев, - поясняет зенитчик рядовой Дмитрий Мороз, - но могу с уверенностью сказать, что ПЗРК почти освоил. Командир отделения дает вводные на цель, а я навожу, произвожу ее захват и осуществляю "пуск" ракеты. На электронном планшете видны все действия, а также полет ракеты по летящему самолету или вертолету. Он же автоматически выставляет оценку моим действиям. Это позволяет быстрее освоить комплекс и подготовиться к практическим учениям.

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