Учителя смогут претендовать на гранты образовательного центра "Сириус"

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов встретился с руководителем фонда "Талант и успех" Еленой Шмелевой. Они обсудили координацию работы по созданию Ассоциации выпускников образовательного центра "Сириус" и расширение возможностей поддержки талантливых детей по всей России.

Кравцов отметил, что совместная работа также будет направлена и на поддержку педагогов, которые успешно учат и воспитывают талантливых детей. Например, у учителей будет возможность претендовать на гранты и стипендии, которые получают воспитанники "Сириуса". Также министр поддержал идею создать для студентов педагогических специальностей конкурс профессионального мастерства по аналогии с "Учителем года" или "Учителем будущего".

"Совместно с центром "Сириус" мы будем работать по нескольким направлениям. Цель - сделать так, чтобы дети в любом регионе страны могли развивать свои таланты, - заявил Кравцов. - Мы обсудили развитие информационного портала для выпускников "Сириуса", чтобы они могли продвигать свои идеи в школах и университетах, выступать как эксперты на образовательных мероприятиях. Будем развивать институт наставничества".

Ведомство окажет ресурсную и административную поддержку сети региональных центров развития талантов. Это позволит обеспечить равные возможности всем детям в стране.

"Один из приоритетов работы центра - дать возможность как можно большему числу детей учиться у самых сильных педагогов страны. Поэтому необходимо развивать как очные, так и дистанционные направления образования, применять самые современные технологии", - сказала руководитель Образовательного Фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

Справка "РГ"

Сочинский центр "Сириус" создан по инициативе президента России Владимира Путина. Миссия центра - выявить, развить и профессионально поддерживать одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественно-научных дисциплин, а также добившихся успехов в техническом творчестве.