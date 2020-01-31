Астраханский водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся

В Астраханской области разыскивается водитель, который насмерть сбил женщину и мальчика. Об этом сообщает региональное управление МВД России.

Трагедия произошла накануне вечером в поселке Верхний Баскунчак на улице Советская. 31-летний мужчина на автомобиле ВАЗ-21074 наехал на мать и ребенка, которые шли по дороге в попутном направлении.

От удара автомобиля 38-летняя женщина скончалась на месте, а ее шестилетний сын получил тяжелейшие травмы и через несколько часов умер в больнице.

Полицейские нашли наехавшую на людей машину. Ее владелец, который и совершил смертельное ДТП, объявлен в розыск.

Выяснилось, что мужчина не имеет водительского удостоверения, при этом ранее привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. Более того, в 2016 году он был осужден за причинение тяжкого вреда здоровью при управлении автомобилем.