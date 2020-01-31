В Азовском море помощник капитана танкера ранил ножом матроса

Сотрудники транспортной полиции Анапы возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего помощника капитана судна за причинение тяжкого вреда здоровью матросу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России в ЮФО.

По информации ведомства, происшествие, о котором стало известно сегодня, произошло еще в начале января. Как выяснилось, на борту астраханского танкера "Налиджир-1", стоявшего неподалеку от порта "Кавказ" в Азовском море, вспыхнул конфликт между помощником капитана и матросом.

Ссора случилась в коридоре нижнего яруса: помощник в ходе словесной перепалки схватил кухонный нож и набросился на матроса, нанеся ему, по данным правоохранителей, около четырех ударов в грудь и бок. Момент нападения зафиксировала камера видеонаблюдения. Пострадавшего с колото-резаными ранами доставили в больницу.

- По постановлению Анапского районного суда Краснодарского края подозреваемый мужчина (он из Астрахани) заключен под домашний арест до выяснения всех обстоятельств дела, - добавили в ведомстве.