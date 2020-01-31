В Кремле прокомментировали инцидент в Керчи с хлебом для блокадников

Хамству чиновников нужно противопоставить общественную нетерпимость, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В каждом отдельном случае надо разбираться", - прокомментировал инцидент в Керчи представитель Кремля.

"Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает", - заявил Песков.

"Но, собственно, общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства - это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся", - убежден пресс-секретарь главы государства.

Напомним, что городские чиновники Керчи поздравили блокадников, подарив им хлеб. Глава Крыма выступил с резкой критикой, потребовав их увольнения. Подарок вызвал большое возмущение в обществе, в горсовете уточнили, что это были не батоны, а караимские пироги с мясом и картошкой.