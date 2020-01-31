К 75-летию исторической встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля в Ялте в Ливадийском дворце-музее подготовлена выставка "Ялтинская конференция. Рассекреченные материалы". Это более 200 неизвестных документов. Музею будет передана и некая вещь, принадлежавшая одному из участников встречи лидеров-союзников во Второй мировой. "Какой это будет экспонат и кому он принадлежал - эту тайну мы не раскроем до 4 февраля - дня открытия исторической конференции, - интригует участников видеомоста с Крымом "Ялтинская конференция - решения для мира без войны и день сегодняшний" завотделом научно-просветительских программ музея Ксения Гернет.

Впрочем, актуальность нынешней даты и без выставочных сюрпризов понятна тем, кто учит уроки истории. Президент России Владимир Путин недавно предложил провести встречу лидеров постоянных членов Совбеза ООН, чтобы найти конфигурацию мира, в котором будет можно спокойно и безопасно жить. Эксперты тут же назвали ее "Новой Ялтой".

"Мне нравится идея, прозвучавшая сейчас из Крыма, провести эту встречу в Ливадийском дворце", - говорит участник видеомоста директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. 75 лет назад союзники пытались спроектировать новый мир. Но к этому их вынудила принесшая многомиллионные жертвы война, считает политолог.

- Логика же, которая должна привести к "Новой Ялте", такова: неужели нам сегодня нужно разрушить полмира, чтобы державы вновь собрались за одним столом? Она очевидна, но, кроме Китая и Франции, никто не торопится отвечать на наше предложение. Ни Великобритания, ни США, - подчеркивает Мартынов.

Старший научный сотрудник Института российской истории РАН Мирослав Морозов напомнил, что договориться с союзниками в Ялте Сталину помогли обстоятельства: в канун конференции успешно закончилась Висло-Одерская операция Красной армии. А проректор Крымского федерального университета имени Вернадского Сергей Юрченко, в свою очередь, отметил, что "триумф советской дипломатии в Ялте был очень нелегким". Со стороны Германии на фронте все еще огромная сила - 300 дивизий. И союзники должны были идти навстречу друг к другу. Но участники видеомоста все же сошлись во мнении, что если 75 лет назад "большая тройка" училась компромиссу, и результатом Ялтинской конференции стали, в частности, создание ООН, а также решение так называемого польского вопроса (Морозов процитировал президента США Рузвельта: "Польский вопрос отравлял жизнь всей Европе на протяжении 500 лет"), то сегодня в международных отношениях в чести крайняя бескомпромиссность.

Неужели нам нужно разрушить полмира, чтобы державы вновь собрались за одним столом

"Историческая память, которую хранит музей Ливадийского дворца, сегодня все более и более востребована", - считает научный директор Российского военно-исторического общества профессор МГИМО МИД России Михаил Мягков. По его мнению, уроки конференции как никогда актуальны, поскольку решения Ялты сделали послевоенный мир более прочным, чем он был после Первой мировой. Возлагая же вину за развязывание войны в равных частях на фашистскую Германию и Советский Союз, лидеры некоторых современных стран, в частности Украины, ставят под сомнение и свои собственные границы, подрывают безопасность своей страны.

Справка "РГ"

С 4 по 11 февраля 1945 года в Крыму в Ливадийском дворце прошла встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции - руководителей СССР, Великобритании и США.