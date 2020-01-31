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31.01.2020 14:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Севастополе начали сносить незаконную пятиэтажку

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
В Севастополе приступили к демонтажу незаконного пятиэтажного дома по Стрелецкому проезду, 14. Решение суда о сносе было вынесено в 2015 году, но потребовалось еще четыре года, чтобы его выполнить.
Юлия Крымова/РГ Юлия Крымова/РГ
Юлия Крымова/РГ

Это первый в городе пример сноса многоквартирного дома, построенного на участке, предназначенном для индивидуального жилого строительства (ИЖС).

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Сначала в недострое было шесть этажей, но проиграв в суде, в 2016 году владелец разобрал верхний этаж, и на этом остановился.

- Дом начал расти в 2008 году, первый собственник его не достроил и продал. Новые хозяева вели строительство уже при российском законодательстве, хотя такие дома строить на участках ИЖС нельзя, - рассказывает житель соседнего дома Андрей Аникин. - Я сообщил застройщику, что объект надо привести в соответствие с градостроительными нормами, но тот заявил, что дом все равно достроит, продаст квартиры и получит прибыль около миллиона долларов.

Соседи обратились к властям, писали жалобы. В 2014 году земельный контроль установил, что дом строится с нарушениями, а затем правительство Севастополя обратилось в суд с иском о сносе.

- Постройка угрожает нашей жизни и здоровью, - говорит Аникин. - Фронтон здания ничем не закреплен, он находится на 20-метровой высоте прямо над моим участком. Оттуда падают камни. Если будет ураган или землетрясение, вся стена может рухнуть. Мы там не ходим уже пять лет.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Хотя решение суда вступило в силу, владелец не спешил сносить дом. Подключился департамент городского хозяйства Севастополя. В прошлом году подготовили проектно-сметную документацию на демонтаж. Поскольку дом построен впритык к соседним участкам, разбирать его будут вручную, без тяжелой техники. Работы займут около месяца.

Как сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов, демонтаж оценивается в два миллиона рублей. Сумма по смете будет взыскана с владельца участка.

- Собственники должны понимать, что если они возводят на участке ИЖС капитальные объекты выше трех этажей, с признаками многоквартирности, то они попадут в поле зрения земельного контроля, - говорит Горлов. - Если вы приобретаете участок для собственных нужд, то и эксплуатируйте его соответственно.

Чиновник отметил, что строительство многоквартирных домов в зоне индивидуальной застройки приводит к повышенной нагрузке на коммунальные сети.

- Нагрузка в трансформаторных подстанциях рассчитана на эксплуатацию индивидуального жилого дома, а вместо этого подключается многоквартирный, - говорит Горлов. - Это же касается газа, воды. От этого страдают все жители микрорайона.

Фото: Юлия Крымова/РГ
В Севастополе впервые принудительно снесли пристройку к многоэтажке

По его словам, в Севастополе подлежат сносу 56 незаконных капитальных объектов. Для них уже готовы проекты. В основном это коммерческие постройки, которые были возведены без документов в местах общего пользования и зонах отдыха. Например, недавно было демонтировано кафе на пляже Мраморный в Балаклаве. Кроме этого, в списке есть заборы, которые захватили часть дороги и мешают пешеходам и движению транспорта. А также семь недостроенных многоквартирных домов.

- Дом на Стрелецком проезде, 14 - первый и многих. Мы продолжим работу по вступившим в силу решениям судов, - добавил Горлов.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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