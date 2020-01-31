Губернатор Тюмени подтвердил заражение студентки коронавирусом

Все четыре человека, которые прилетели с ней из Китая в Тюмень, уже прошли обследование. Их анализы оказались отрицательными, то есть заражение коронавирусом не выявлено. Пока ждали результатов, китайские студенты были изолированы.

"Все профилактические меры и решения, чтобы не допустить распространения инфекции, приняты. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле", - заявил глава области.

В регионе усилен контроль в аэропорту Рощино. Все прибывшие пассажиры и члены экипажей проходят двойную термометрию. Информация о необходимых мерах профилактики транслируется на главных экранах Тюмени. "Опасности для тюменцев нет, - заявила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо. - Заражение возможно только при близком контакте. Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. Ситуация находится на строгом контроле всех санитарных служб".

В пятницу вечером Александр Моор провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, говорится на официальном сайте главы региона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом в России выявлены в Забайкальском крае и в Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая.