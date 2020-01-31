Губернатор Тюмени подтвердил заражение студентки коронавирусом

Новости

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC 23:48
У боевиков в Сирии найдено оружие западного производства 23:45
Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35 23:40
Захарова призвала польского политика "перестать шаромыжничать" 23:19
В Европарламенте обвинили идеологов Brexit в попытке развала ЕС 22:48
Макрон назвал Brexit шоком и тревожным сигналом для ЕС 22:37
Двое неизвестных попытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде 21:57
Росстат: Цены на бензин в России за год выросли на 4,3% 21:53
В Китае нашли чудо-снадобье против коронавируса 21:34
Собянин: В Москве откроют поликлинику нового стандарта 21:04
Новак оценил опасность коронавируса для соглашения ОПЕК+ 20:41
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта 20:27
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть 20:08
Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit 20:05
Минпромторг: Россия поможет Китаю в борьбе с коронавирусом 19:44
Мосгорсуд оставил в силе приговор трем участникам несанкционированной акции 19:40
Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом 19:40
Единая Лига объявила окончательные составы на Матч всех Звезд 19:36
Горбачев назвал оскорблением памяти погибших слова Зеленского о войне 19:17
МИД: Пекин проинформирован о начале эвакуации россиян 19:15
В общежитиях столичных вузов будут проводиться ежедневные медосмотры 19:07
Роспотребнадзор заявил о полном контроле за ситуацией с коронавирусом в РФ 18:56
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса 18:55
Ученые научились с помощью витаминов искать фенолы в колбасе 18:53
Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной 18:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 22:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Губернатор Тюмени подтвердил заражение студентки коронавирусом

Текст: Татьяна Леонтьева
Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что в пятницу, 31 января, получено лабораторное подтверждение заболевания коронавирусом у китайской студентки.

Все четыре человека, которые прилетели с ней из Китая в Тюмень, уже прошли обследование. Их анализы оказались отрицательными, то есть заражение коронавирусом не выявлено. Пока ждали результатов, китайские студенты были изолированы.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Попова: Роспотребнадзор делает все для нераспространения коронавируса в РФ

"Все профилактические меры и решения, чтобы не допустить распространения инфекции, приняты. Все службы получили необходимые указания и действуют по алгоритму. Ситуация находится на моем личном контроле", - заявил глава области.

В регионе усилен контроль в аэропорту Рощино. Все прибывшие пассажиры и члены экипажей проходят двойную термометрию. Информация о необходимых мерах профилактики транслируется на главных экранах Тюмени. "Опасности для тюменцев нет, - заявила главный государственный санитарный врач по Тюменской области Галина Шарухо. - Заражение возможно только при близком контакте. Весь комплекс противоэпидемических мероприятий проводится. Ситуация находится на строгом контроле всех санитарных служб".

В пятницу вечером Александр Моор провел заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, говорится на официальном сайте главы региона.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что два первых случая заболевания коронавирусом в России выявлены в Забайкальском крае и в Тюменской области. Заболевшие - граждане Китая.

Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть
Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года