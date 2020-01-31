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31.01.2020 17:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Урале встретились сестры, разлученные войной 78 лет назад

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

В Челябинске состоялась встреча сестер, разлученных войной 78 лет назад. Все это время женщины не теряли надежду найти друг друга, а помогли им в этом сотрудники полиции, сообщила в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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- В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что её мать 1928 года рождения ищет свою старшую сестру. Из ее рассказа следовало, что сестры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбежки, - пояснила Ирина Волк.

В базах данных такой не оказалось, и оперативники начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске. Очень скоро выяснилось, что заявительница из Пензы со слов своей пожилой матери указала неверные сведения. В силу возраста женщина забыла полное имя своей сестры и назвала ее Розой, а не Розалиной, а кроме того ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926-го.

Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, разлученные войной на 78 лет, наконец нашли друг друга, отметили в МВД РФ.

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