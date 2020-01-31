Новости

У Volkswagen появятся новые модели GTX 09:51
Минобрнауки открыло горячую линию для российских студентов в Китае 09:47
В Хабаровске вынужденно сел самолет, вывозивший туристов из Китая 09:45
Правительство Чувашии ушло в отставку 09:39
Видео: как создавались первые советские пистолеты 09:37
В Новосибирске начали проверку после смерти ребенка в больнице 09:34
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского банка из четвертой сотни 09:23
Приехавшие из КНР уральцы пожаловались на запрет посещать школы и кафе 09:22
Депутат бундестага: Руководство НАТО обмануло Горбачева 09:20
Баскетболистки "Цмоки-Минск" выиграли матч у сыктывкарской "Ники" 09:20
В Приамурье на границе с КНР откроют "коридор" для россиян 09:19
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций 09:16
Ученые опубликовали снимки окаменевшей акулы, жившей 330 млн лет назад 09:14
Причиной взрыва в доме во Владивостоке стал самодельный механизм 09:03
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9% 08:38
В Токио прибыл третий чартер с эвакуированными из Уханя японцами 08:31
Греческие депутаты одобрили соглашение о новых военных базах США в стране 08:27
Самые доступные автомобили в России продаются в Омске 08:18
Исследование - даже в пожилом возрасте отказ от курения дает быстрый эффект 08:14
Глава Amazon стал богаче на 13,2 миллиарда долларов за 15 минут 08:10
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования 08:00
В Роскачестве рассказали всю правду о вине в упаковке тетрапак 08:00
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией 07:46
Гол-красавец Ковальчука воодушевил "Монреаль" 07:40
В результате взрыва в жилом доме во Владивостоке погиб человек 07:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 09:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приехавшие из КНР уральцы пожаловались на запрет посещать школы и кафе

Текст: Татьяна Воробьева

Несколько жителей Свердловской области пожаловались в Роспотребнадзор на то, что их не допускают к работе, в детсады и школы. Также были жалобы на ограничения в посещении заведений общепита и гостиниц.

Меры якобы касаются и вернувшихся из путешествия в Китай свердловчан и самих жителей Поднебесной. При этом ссылаются запрещающие на указания органов Роспотребнадзора.

Фото: iStock
У прибывшей из Китая в Пермь пассажирки диагностировали ОРВИ

"Управление разъясняет: такие указания в адрес хозяйствующих субъектов не поступали. То же касается и требований об обязательном наличии медицинских справок и результатов лабораторной диагностики для лиц, прибывших из Китая, или китайских граждан", - говорится в официальном сообщении регионального надзорного ведомства.

В целом ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области оценивается как спокойная, среднемноголетние показатели не превышены. По данным на 24 января полностью на карантин закрыто два детсада, частично не работает 109 дошкольных учреждений и 22 школы (закрыто 35 классов).

За прошлую неделю на Среднем Урале зарегистрировано 898 случаев с предварительным диагнозом "пневмония" (показатель заболеваемости на 15 процентов ниже прошлогоднего). "Все больные с тяжелым течением болезни госпитализированы", - сообщил департамент информационной политики региона.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ
Минюст обнародовал проект нового КоАП
ВОЗ признала вспышку нового коронавируса в КНР чрезвычайной ситуацией
Средняя ставка по ипотеке снизилась до 9%
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
Здоровье
Здоровье
Почему счастливые мамы впадают в послеродовую депрессию
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года