Приехавшие из КНР уральцы пожаловались на запрет посещать школы и кафе

Несколько жителей Свердловской области пожаловались в Роспотребнадзор на то, что их не допускают к работе, в детсады и школы. Также были жалобы на ограничения в посещении заведений общепита и гостиниц.

Меры якобы касаются и вернувшихся из путешествия в Китай свердловчан и самих жителей Поднебесной. При этом ссылаются запрещающие на указания органов Роспотребнадзора.

"Управление разъясняет: такие указания в адрес хозяйствующих субъектов не поступали. То же касается и требований об обязательном наличии медицинских справок и результатов лабораторной диагностики для лиц, прибывших из Китая, или китайских граждан", - говорится в официальном сообщении регионального надзорного ведомства.

В целом ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в области оценивается как спокойная, среднемноголетние показатели не превышены. По данным на 24 января полностью на карантин закрыто два детсада, частично не работает 109 дошкольных учреждений и 22 школы (закрыто 35 классов).

За прошлую неделю на Среднем Урале зарегистрировано 898 случаев с предварительным диагнозом "пневмония" (показатель заболеваемости на 15 процентов ниже прошлогоднего). "Все больные с тяжелым течением болезни госпитализированы", - сообщил департамент информационной политики региона.