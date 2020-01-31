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31.01.2020 12:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Убивший и похитивший внуков уралец страдал галлюцинациями

Текст: Татьяна Воробьева

Следственный комитет заявил об окончании расследования по делу пожилого жителя Свердловской области, который в прошлом году убил одного своего внука и двоих похитил. "У 67-летнего мужчины на фоне алкогольного опьянения развилось временное психическое расстройство, сопровождавшееся галлюцинациями", - сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального ведомства Александр Сапегин.

Напомним, днем 29 марта дед находился в частном доме в квартале Гагарский Ключ в Заречном. С ним в доме были трое маленьких внуков. Он убил двухлетнего ребенка на глазах его старших братьев, после чего похитил их.

Фото: ТАСС
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Мальчики, которым было 5 и 7 лет, испугались деда и против воли сели в его машину. Мужчина вывез их на 186 километр трассы Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. На территории региона ввели план "Перехват". Позднее автомобиль похитителя остановили инспекторы кушвинского отдела ГИБДД, детей - живых и здоровых - освободили.

Пенсионер проходил фигурантом по пп. "в", "д" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство ребенка) и пп. "д", "ж" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение несовершеннолетних). В ходе расследования, в частности, была проведена и психолого-психиатрическая экспертиза.

"Эксперты пришли к выводу, что мужчина представляет опасность для себя и окружающих, и нуждается в принудительном лечении. Дело направлено в суд", - передает пресс-служба СК РФ.

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