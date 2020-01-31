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31.01.2020 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюмени мужчина инсценировал угон дорогого внедорожника

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Тюмени задержали мужчину, который подозревается в инсценировке угона. Таким способом он хотел подзаработать, но стал вместо этого фигурантом уголовного дела.

Фото: iStock
У российских автоугонщиков изменились предпочтения

В тюменскую полицию с заявлением обратился житель Свердловской области. Он рассказал, что приехал в город на несколько дней, отдохнуть. Вечером заселился в отель, дорогой внедорожник припарковал неподалеку, но утром его там не оказалось.

"Сотрудники угрозыска проанализировали записи с камер видеонаблюдения: неизвестный в маске поздно ночью открыл машину и уехал в сторону Екатеринбурга. Однако некоторые детали угона показались полицейским подозрительными: в частности, действия злоумышленника отличались от поведения типичного угонщика", - рассказали в пресс-службе главка МВД области.

Отвечая на дополнительные вопросы правоохранителей, заявитель начал нервничать и путаться в показаниях. В итоге он признался - угон был инсценирован.

Оказалось, что несколько месяцев назад знакомые предложили ему легкий заработок: он берет в банке деньги, покупает автомобиль (его, кстати, надлежало отдать соучастникам), несколько месяцев платит по кредиту, а потом заявляет об угоне и получает страховку.

Сначала все так и было, но потом схема неожиданно изменилась: когда мужчина спросил у приятелей, можно ли сообщать об "угоне", те заявили, что сделка отменяется. Машина осталась у них, а сообщнику достался только кредит.

Фото: iStock
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Самым лучшим решением тогда было бы пойти в полицию, но свердловчанин поступил иначе.

"Он нашел человека с таким же внедорожником и предложил за вознаграждение инсценировать угон. А в соседнюю Тюменскую область мужчины уехали, потому что подумали, что полиции будет труднее установить реальную картину произошедшего", - отметили в пресс-службе МВД.

В итоге - возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ "Заведомо ложный донос". Расследование продолжается. Сотрудники тюменского угрозыска передали информацию коллегам из Свердловской области, чтобы найти всех фигурантов.

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