На пляж в Нидерландах выбросило реликвии "затерянного мира"

В Нидерландах медсестра по имени Вилли Ван Вингерден на пляже возле своего дома обнаружила сотни артефактов возрастом десятки тысяч лет, которые доказывают существование в глубокой древности Доггерлэнда - населенного людьми огромного участка суши, который сейчас находится на дне Северного моря.

Как сообщает журнал Science, свою первую находку Ван Вингерден совершила в 2013 году. Тогда, гуляя по пляжу, она случайно обнаружила вынесенный морем на берег зуб мамонта. С тех пор поиск древностей стал ее увлечением. Сейчас коллекция медсестры насчитывает более 500 предметов.

Несколько месяцев назад она решила узнать мнение специалистов о своих находках, связалась с ними и показала им коллекцию. Эксперты были поражены - среди находок оказались крайне важные для науки реликвии. Например, в коллекции нашлись костяные рыболовные крючки и человеческие останки возрастом несколько тысяч лет.

Более того, в 2015 году Ван Вингерден нашла кремневую чешуйку с прилипшим к ней кусочком янтаря. Ее исследовали археологи Марсель Некус и Люк Амкрейц. В находке они идентифицировали ручной инструмент неандертальцев, возраст которого составляет не менее 50 тысяч лет. А проведенный затем химический анализ доказал, что неандертальцы использовали сложные методы для переработки бересты в деготь.

Археологи обнаружили и другие доисторические предметы, причем возраст самых древних из них составляет 800 тысяч лет. Это говорит о том, что Доггерлэнд пережил несколько этапов заселения. Самые древние орудия, вероятно, принадлежали представителям вида Homo antecessor - тупиковой эволюционной ветви человека. К слову, подобные артефакты нередко находят и на побережье Великобритании.

По мнению ученых, все эти реликвии являются следами "затерянного мира", который когда-то был населен и изобиловал большим количеством растений и животных. Во время последнего ледникового периода уровень моря был на 70 метров ниже, чем сейчас.

То, что сейчас является Северным морем между Великобританией и Нидерландами, в тот период было цветущей низменностью, домом для современных людей, неандертальцев и даже более ранних гоминидов. Все это исчезло около 8500 лет назад, когда ледники растаяли, а уровень моря поднялся.

К сожалению, у археологов нет возможности проводить раскопки на морском дне, воды здесь неспокойные. Поэтому выброшенные на берег или вытащенные рыбацкими сетями реликвии являются единственными свидетельствами существования "затерянного мира". Они доказывают, что данный регион был очень привлекательным местом на протяжении нескольких тысяч лет, поскольку он был богат дичью.

"Это была не пустынная территорияь и даже не перешеек между Великобританией и Нидерландами, - говорит Винсент Гаффни, археолог из Университета Брэдфорда. - Вероятно, это была одна из лучших во всей Европе областей для охотников-собирателей".

По оценкам специалистов, Доггерлэнд мог занимать порядка 180 тысяч квадратных километров суши, а его площадь в четыре раза превосходила площадь современных Нидерландов. К слову, ученые отмечают, что пример Ван Вингерден оказался заразительным. Археологам все чаще поступают сообщения о находках, сделанных любителями.

"Сегодня утром рыбак прислал мне на электронную почту фотографии рога лося с просверленным в нем отверстием, - говорит Люк Амкройц. - И подобные письма продолжают поступать".