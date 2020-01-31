РФ ограничит авиасообщение с Китаем с 1 февраля

"С нуля часов 1 февраля будут закрыты все авиарейсы в Китай, за исключение выполняемых "Аэрофлотом" регулярных полетов в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг", - об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в России.

Правда, предстоит еще вывезти российских туристов с острова Хайнань - для этого будут использованы чартерные рейсы. Предстоит также эвакуация российских граждан из Уханя и провинции Хубэй. Для этого также в Китай направят спецрейсы, причем с бригадами специалистов Роспотребнадзора на борту.

Что касается четырех китайских авиакомпаний, которые выполняют авиарейсы в Россию, они будут продолжать летать на регулярной основе, - пояснила вице-премьер. Но для их прилетов вводится особый режим. "Для них будет отведен один транспортный коридор: терминал F в Шереметьево, где будет обеспечен весь необходимый контроль", - сказала Татьяна Голикова.

Она также подтвердила, что ограничений по грузовому транспорту и почтовым перевозкам из Китая пока не планируется.