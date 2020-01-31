Вокалист Rainbow Ронни Ромеро представит свою версию хитов Metallica, Big Love Show соберет всех отечественных поп-звезд на крупнейших концертных площадках, а Dubioza Kolektiv привезет в Москву кусочек солнечных Балкан.

Кто играет: Ронни Ромеро.

Что играет: Все баллады и главные хиты Metallica.

Почему идти: Композиционная навороченность, мощь и истинно трэшевая ярость - баллады группы Metallica являют собой настоящий эталон жанра. О лютом профессионализме главного героя этого шоу Тони Ромеро, нынешнего вокалиста Rainbow, даже и упоминать не стоит. Вместе с российскими музыкантами он представит в Москве и Санкт-Петербурге оригинальную версию главных хитов Metallica с участием рок-группы и симфонического оркестра. Для тех, кто отличает Хэммета от Хэтфилда, концерт просто обязателен к посещению.

Где, когда, сколько: Московский международный дом музыки (Москва); 7 февраля; 2 200 - 9 000 руб.; КЗ "Колизей" (Санкт-Петербург); 8 февраля; 1 700 - 6 000 руб.

Фото: LOVE Radio

Кто играет: Дима Билан, Zivert, Loboda, Полина Гагарина, Тимати, Artik&Asti, Сергей Лазарев, Егор Крид, Jony, Ёлка, Мот, Burito, Hammali&Navai, Ханна, Звонкий, Мари Краймбрери др.

Что играет: Big Love Show-2020.

Почему идти: Звонкие голоса отечественных поп-звезд уже 20 лет звучат на Love Radio, и весь этот фонтан мелодий и ритмов увенчивается грандиозным шоу на крупнейших концертных площадках страны. Праздник фанатов российской эстрады опять соберет всех народных любимцев - от привычных Сергея Лазарева и Димы Билана до новомодных Zivert и Jony. Организаторы обещают крутизну света и звука, масштабность декораций и дэнс без перерыва. Есть все основания им верить: в Питере, Москве, Казани и других городах вновь ожидается жара не по сезону.

Где, когда, сколько: Ледовый дворец (Санкт-Петербург); 7 февраля; 1 500 - 4 000 руб.; "ВТБ-Арена" (Москва); 8 февраля; 2 800 - 5 500 руб.; "Татнефть Арена" (Казань); 9 февраля; 1 600 - 6 450 руб.

Фото: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Кто играет: Группа Dubioza Kolektiv.

Что играет: фолк-рок, даб, ска

Почему идти: Популярнейшая группа Балкан посетит российскую столицу, чтобы порадовать своим уникальным звуком, отнюдь не исчерпывающимся пресловутой "балканской музыкой". Причудливая смесь даба, панка, ска и многого другого (включая фолк, само собой) вкупе с непримиримой антивоенной позицией сделала Dubioza Kolektiv любимцами во всех республиках бывшей Югославии. И наверняка найдет новых поклонников в России.

Где, когда, сколько: ГЛАВCLUB GREEN CONCERT; 8 февраля; 1 500 - 4 500 руб.