Росреестр нашел нарушения закона в путеводителе по Сахалину и Курилам

А таких, мягко говоря, ошибок хватает. Среди них, подчеркивают в ведомстве, встречается, к примеру, полное отсутствие на картах Калининградской области и Курильских островов как территории Российской Федерации, а также не отображается принадлежность полуострова Крым к Российской Федерации.
В Росреестре корреспонденту "РГ" рассказали, что чиновники, которые проводят государственный надзор в геодезии и картографии, постоянно выявляют случаи таких нарушений. На рассмотрение в Росреестр ежегодно приходят и жалобы граждан о таких нарушениях в показе территории России в Интернете.
Одним из последних случаев стало выявление Росреестром нарушения Федерального закона "О наименованиях географических объектов" употребления неустановленных наименований географических объектов в издании "Сахалин и Курилы. Современный путеводитель".
В книге приводятся неустановленные наименования географических объектов "Хабомаи" и "О-ва гряды Хабомаи". А в Государственном каталоге у них другое географические названия - Малая Курильская гряда.
Росреестр направил издательству предупреждение о недопустимости таких нарушений. Все идет к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренным статьей 19.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
В ведомстве напомнили, что по закону, наименования географических объектов - составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, которая охраняется государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускается.
В октябре 2019 года Управлением Росреестра по Сахалинской области изъяты брошюры "Разговорник для участников безвизового обмена", изготовленные в Японии и ввезенные в Россию. В издании были выявлены нарушения в употреблении географических наименований ("Хаттясу", "Томари-яма", "Котанкэси", "Чиккарибэцу", "Никисиро"), не включенных в Государственный каталог географических названий. А территория Российской Федерации была представлена без Курильских островов.
Еще в прошлом году Росреестром рассматривалось обращение Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции о некорректном отображении государственной принадлежности Республики Крым и Севастополя в приложениях "Карты", предустановленных на мобильных устройствах. После обращений Росреестра, направленных в адрес компаний, нарушения устранены. Теперь в популярных моделях мобильных устройств Республика Крым отображается как субъект России.