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31.01.2020 15:23
Рубрика: Культура

Росреестр нашел нарушения закона в путеводителе по Сахалину и Курилам

Текст: Наталья Козлова
Росреестр предупредил создателей только что выпущенного путеводителя, что к картам и названиям на них надо относиться очень серьезно. Ведомству приходится заниматься проверкой карт, так как по закону Росреестр отвечает за то, чтобы географические названия соответствовали принятым государственным нормам. Поэтому Росреестр проводит профилактику и пресекает случаи появления в средствах массовой информации и в интернете картографических материалов с "существенными искажениями в отображении границ и территории Российской Федерации".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А таких, мягко говоря, ошибок хватает. Среди них, подчеркивают в ведомстве, встречается, к примеру, полное отсутствие на картах Калининградской области и Курильских островов как территории Российской Федерации, а также не отображается принадлежность полуострова Крым к Российской Федерации.

Фото: Андрей Васянин
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В Росреестре корреспонденту "РГ" рассказали, что чиновники, которые проводят государственный надзор в геодезии и картографии, постоянно выявляют случаи таких нарушений. На рассмотрение в Росреестр ежегодно приходят и жалобы граждан о таких нарушениях в показе территории России в Интернете.

Одним из последних случаев стало выявление Росреестром нарушения Федерального закона "О наименованиях географических объектов" употребления неустановленных наименований географических объектов в издании "Сахалин и Курилы. Современный путеводитель".

В книге приводятся неустановленные наименования географических объектов "Хабомаи" и "О-ва гряды Хабомаи". А в Государственном каталоге у них другое географические названия - Малая Курильская гряда.

Росреестр направил издательству предупреждение о недопустимости таких нарушений. Все идет к возбуждению дела об административном правонарушении, предусмотренным статьей 19.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

В ведомстве напомнили, что по закону, наименования географических объектов - составная часть исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, которая охраняется государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление искаженных наименований географических объектов не допускается.

Фото: РИА Новости
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В октябре 2019 года Управлением Росреестра по Сахалинской области изъяты брошюры "Разговорник для участников безвизового обмена", изготовленные в Японии и ввезенные в Россию. В издании были выявлены нарушения в употреблении географических наименований ("Хаттясу", "Томари-яма", "Котанкэси", "Чиккарибэцу", "Никисиро"), не включенных в Государственный каталог географических названий. А территория Российской Федерации была представлена без Курильских островов.

Еще в прошлом году Росреестром рассматривалось обращение Комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции о некорректном отображении государственной принадлежности Республики Крым и Севастополя в приложениях "Карты", предустановленных на мобильных устройствах. После обращений Росреестра, направленных в адрес компаний, нарушения устранены. Теперь в популярных моделях мобильных устройств Республика Крым отображается как субъект России.

Культура Литература Правительство Росреестр

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