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31.01.2020 07:00
Рубрика: Экономика

Россияне оценили работу "Почты России"

Текст: Ольга Туманова
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
У россиян еще есть нарекания к работе почтовиков, но граждан, отмечающих, что она меняется к лучшему, становится все больше. Об этом говорят результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости

По итогам 2019 года показатель удовлетворенности работой почты вырос с 75% до 79% (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты"). Доля тех, кого работа почтового оператора "скорее не устраивает", напротив сократилась с 18% до 13%. Процент респондентов, полностью неудовлетворенных качеством услуг компании, также незначительно снизился: 5% против 6% годом ранее.

Набор претензий к почте не меняется: долгая доставка корреспонденции и посылок, которые иногда просто теряются, очереди в почтовых отделения, невежливые сотрудники.

"Почта России" повысила ИТ-эффективность на 1 млрд рублей

Респонденты, отмечавшие улучшения в работе оператора, наоборот, упоминали, что очереди в отделениях и сроки доставки посылок сократились, а качество обслуживания и квалификация сотрудников повысились.

Наиболее заметную динамику положительного восприятия изменений качества услуг оператора социологи зафиксировали в группе респондентов от 18 до 24 лет и людей со средними и высокими доходами.

Лучше всех о почте отзываются москвичи. Доля жителей столицы, отметивших улучшение качества услуг оператора, увеличилась на треть - с 45% до 60%. Рост также отмечен по всем типам городов.

В сельской местности тенденция другая. Если в 2018 году о том, что почта стала работать лучше, заявили 53% опрошенных жителей села, то в 2019-м - 48%.

Инфраструктура "Почты России" насчитывает 42 тысячи отделений, при этом 30 тысяч их них работают в сельской местности, включая труднодоступные районы. Есть отделения, которые обслуживают населенные пункты, где живет всего несколько десятков человек. Сейчас почтовый оператор работает над расширением набора услуг, которые оказываются в сельских отделениях, в том числе, за счет продажи товаров повседневного спроса.

Участники опроса, положительно оценившие изменения в работе "Почты России", отмечали и расширение набора услуг, которые предоставляет компания. В частности, возможность отслеживать отправления онлайн.

Почтовый оператор активно развивает цифровые сервисы, клиент, например, может завести себе "личный кабинет", чтобы контролировать весь путь следования почтового отправления или же получать оповещения о доставке корреспонденции.

Такой сервис как "Простая электронная подпись" предоставляет возможность получать письма и посылки в почтовых отделениях без предъявления паспорта, а сервис "Оформи и оплати онлайн" позволяет оплатить посылку на сайте почты банковской картой и потом сдать ее без очереди в любом почтовом отделении. У "Почты России" есть и свое приложение для мобильного телефона.

"Почта России" доставила 74 млн электронных заказных писем

"Почта активно интегрируется в процессы на рынке электронной коммерции. Компания стремится укрепить свое лидерство в качестве ведущего провайдера логистических услуг для онлайн-ритейла, уверенно идет по пути цифровизации и предлагает своим клиентам все больше товарных категорий, - считает президент Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ) Артем Соколов. - Сервис в отделениях вышел на новый уровень, что было справедливо отмечено людьми и отражено в исследовании".

Как указывается на сайте компании, "Почта России" объединяет "физический" и "цифровой" мир, предоставляя каждому гражданину наиболее удобный и комфортный канал получения услуг - мобильное приложение, почтоматы, традиционные почтовые отделения и пр". Стратегическое видение "Почты России" к 2030 году - стать цифровой государственной мультифункциональной экосистемой платформенных бизнесов.

При этом, повышение качества жизни населения является неотъемлемой социальной миссией компании, которая реализуется через предоставление качественных и доступных почтово-логистических, социальных и финансовых услуг каждому человеку на всей территории Российской Федерации.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Почта России

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