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31.01.2020 07:23
Рубрика: В мире

Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ

Текст: Максим Макарычев
Российская делегация выступила против резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призывающую российскую сторону к полному выполнению Минских соглашений, а также обвиняющую Российскую Федерацию в "незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины".

В резолюции говорится о том, что российские власти должны осуществить ряд конкретных мер, чтобы "устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека" (ЕСПЧ).

Фото: Доминик Бутен/ РИА Новости
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В ПАСЕ входит 321 депутат, однако резолюция была принята крайне небольшим числом голосов. За ее принятие выступили всего 49 парламентариев, против - 17, воздержались трое депутатов.

В российской делегации обратили внимание на то, что статьи резолюции содержат неоправданные обвинения в адрес России. По словам депутата Государственной Думы от Чечни Шамсаила Саралиева, которого цитирует "Интерфакс", российские представили категорически не согласны с текстом документа. "В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - отметил парламентарий.

Депутат Государственной Думы Николай Рыжак, выступая от имени российской делегации, пояснил, что "Россия даже не является участником Минских соглашений". Однако, по его словам, ПАСЕ еще и усилила формулировку, приняв поправку, внесенную делегацией Украины, после чего новая формулировка обязала Россию "полностью выполнять Минские соглашения, участником которых является РФ".

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka
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Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, которого цитирует пресс-служба верхней палаты Федерального собрания РФ, логика голосования членов ПАСЕ направлена на поддержку настроений меньшинства населения Украины и оказания через процедуру мониторинга влияния на события в этой стране. Морозов подчеркнул, что Ассамблея не должна выступать с таких позиций и обязана принимать конструктивные решения, которые бы устраняли возникшие барьеры в отношениях между странами. Российский сенатор обратил внимание на то, что Российская Федерация в резолюции ПАСЕ неоправданно и бездоказательно обвиняется в оказании давления на решение Украины не подписывать соглашение с Евросоюзом.

Напомним, что на заседании, которое состоялось в четверг, Ассамблея подтвердила полномочия российской делегации, отметив, что Россия за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ выполнила ряд рекомендаций.

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