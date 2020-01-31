Российская делегация выступила против резолюции ПАСЕ

Российская делегация выступила против резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), призывающую российскую сторону к полному выполнению Минских соглашений, а также обвиняющую Российскую Федерацию в "незаконной аннексии Крыма и агрессии против Украины".

В резолюции говорится о том, что российские власти должны осуществить ряд конкретных мер, чтобы "устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека" (ЕСПЧ).

В ПАСЕ входит 321 депутат, однако резолюция была принята крайне небольшим числом голосов. За ее принятие выступили всего 49 парламентариев, против - 17, воздержались трое депутатов.

В российской делегации обратили внимание на то, что статьи резолюции содержат неоправданные обвинения в адрес России. По словам депутата Государственной Думы от Чечни Шамсаила Саралиева, которого цитирует "Интерфакс", российские представили категорически не согласны с текстом документа. "В частности, в резолюции подчеркивается причастность России к крушению малазийского рейса MH17 в 2014 году, что не соответствует действительности", - отметил парламентарий.

Депутат Государственной Думы Николай Рыжак, выступая от имени российской делегации, пояснил, что "Россия даже не является участником Минских соглашений". Однако, по его словам, ПАСЕ еще и усилила формулировку, приняв поправку, внесенную делегацией Украины, после чего новая формулировка обязала Россию "полностью выполнять Минские соглашения, участником которых является РФ".

Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов, которого цитирует пресс-служба верхней палаты Федерального собрания РФ, логика голосования членов ПАСЕ направлена на поддержку настроений меньшинства населения Украины и оказания через процедуру мониторинга влияния на события в этой стране. Морозов подчеркнул, что Ассамблея не должна выступать с таких позиций и обязана принимать конструктивные решения, которые бы устраняли возникшие барьеры в отношениях между странами. Российский сенатор обратил внимание на то, что Российская Федерация в резолюции ПАСЕ неоправданно и бездоказательно обвиняется в оказании давления на решение Украины не подписывать соглашение с Евросоюзом.

Напомним, что на заседании, которое состоялось в четверг, Ассамблея подтвердила полномочия российской делегации, отметив, что Россия за последние шесть месяцев после возвращения в ПАСЕ выполнила ряд рекомендаций.