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31.01.2020,  
12:18
Текст:  Алексей Моисеев

Сюрприз для Хафтара: турецкие самоходки T-155 переброшены в Ливию

В столицу Ливии прибыла большая партия турецкой тяжелой военной техники. Об этом свидетельствуют видеокадры, размещенные в Twitter.

В Триполи доставлены боевые машины пехоты ACV-15, 35-мм зенитные установки, а также самоходные гаубицы T-155 Firtina.

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Amanda S. Kitchner / wikimedia.org
Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара "достать" турецкие корабли

Ранее это оружие проходило обкатку в ходе военных операций против курдских формирований и боевиков запрещенной в России террористической группировки "ИГ".

По мнению военных экспертов, доставленные САУ являются самым опасным сюрпризом для подразделений Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Хафтара. 155-мм орудие может поражать цели обычными снарядами на дистанции 30 000 метров, если же будут применяться так называемые активно-реактивные, то дальность поражения возрастает до 40 000 метров. При этом скорострельность гаубицы составляет шесть выстрелов в минуту.

Учитывая, что в Ливии уже длительное время применяются турецкие беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, которые могут осуществлять корректировку, потери ЛНА в живой силе и технике могут резко возрасти. При этом у сил Хафтара нет современных артиллерийских систем, которые могли бы оказать эффективное противодействие. Работа авиации, в частности беспилотников, также существенно осложнена переброской современных средств противовоздушной обороны.

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