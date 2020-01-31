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31.01.2020 16:13
Рубрика: Общество

Генетики придумали способ спасти пчел от вымирания

Текст: Лариса Ионова
Фото: EPA Фото: EPA
Фото: EPA

Ученые Техасского университета в Остине нашли способ защиты пчел от вирусов и клещей, манипулируя экспрессией их генов.

Постепенное вымирание пчел в последнее время стало глобальной проблемой. Численность этих уникальных насекомых упала в разы. И чревато это отнюдь не только дефицитом полезного продукта их жизнедеятельности - меда, а крупнейшей экологической и экономической катастрофой. Ведь благодаря трудолюбивым пчелам происходит опыление всех сельскохозяйственных и дикорастущих культур.

Фото: Игорь Подгорный/ РИА Новости
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Фото: Jellyfish Pictures/HHMI Tangled Bank Studios via AP
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Одна из причин исчезновения медоносных пчел, по мнению ученых, - клещи варроа, паразитирующие на их теле и передающие вирус DWV, вызывающий синдром разрушения пчелиных семей.

Работа техасских ученых заключается в следующем. Они "научили" бактерии, содержащиеся в кишечной микрофлоре насекомых, защищать своих хозяев, модифицировав их геном. Результатами эксперимента генетики поделились в журнале Science.

Генномодифицированные бактерии скармливали 20 подопытным насекомым. Размножаясь в кишечнике, они стали производить молекулы РНК с иммунной реакцией, способные подавлять активность работы ключевых генов вирусов и клещей.

После этого экспериментаторы заразили подопытных пчел клещами. При встрече с ГМ-бактериями смертность среди клещей выросла на 70 процентов, а смертность самих пчел от вируса снизилась на 37 процентов по сравнению с пчелами, не имевших ГМ-микробов. Причем новые бактерии передавались во время кормления потомству пчелы, что дает надежду на то, что и следующее поколение сможет противостоять вирусу.

Новый метод успешно прошел лабораторные испытания.

Общество Наука Общество Природа Общество Экология

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