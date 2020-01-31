Стало известно о планах ОДКБ на 2020 год

"Спланированы специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения государств - членов ОДКБ "Эшелон-2020" и "Поиск-2020" с силами и средствами разведки. В Центрально-Азиатском регионе будет проведено совместное учение "Рубеж-2020", направленное на отработку вопросов противодействия международным террористическим организациям" - сказал Сидоров.
Помимо этого на Кавказе запланировано командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2020" по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство-2020", которое пройдет в Восточно-Европейском регионе, будут отрабатываться вопросы применения миротворческих сил ОДКБ.
Запланированы также стратегическая командно-штабная тренировка, а также другие учения. Они состоятся на территориях Армении, Беларуси, Киргизии и России.