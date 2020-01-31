Стало известно о планах ОДКБ на 2020 год

Новости

Группа Tindersticks даст долгожданный концерт в Москве 14:37
У электрокаров Audi случился масложор. Это не шутка 14:37
Исследование: болезнь Паркинсона способна развиться еще до рождения 14:36
Положили в бокс. Госпитализацию прибывшей из Китая девочки сняли на видео 14:33
Путин и Меркель обсудили по телефону Ливию, Сирию и Украину 14:29
В Кремле прокомментировали инцидент в Керчи с хлебом для блокадников 14:21
Обновленная Toyota Corolla: прием заказов и рублевые цены 14:16
Смольный создал собственного круизного оператора 14:14
В Петербургском хостеле охранник до смерти избил постояльца 14:10
Найдены гробницы верховных жрецов Древнего Египта 13:59
В Красноярском крае школьник ударил сверстника молотком в глаз 13:57
Реконструкция Морского вокзала в Петербурге может начаться в этом году 13:54
Житель Тувы напал с ножом на женщину в здании больницы 13:52
У страха глаза велики: российский спутник вызвал беспокойство в США 13:51
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО 13:48
Музыкальный марафон памяти Валерия Халилова состоится в Бресте 13:45
"Вы все больные": нашедшаяся в джунглях Андрейченко сделала заявление 13:45
Западные СМИ отметили рост военной мощи России 13:45
Мошенники обманывали пенсионеров, представляясь газовщиками 13:35
В Брюсселе пройдет выставка к 250-летию Крылова 13:20
Названа причина взрыва с пятью погибшими под Орлом 13:13
В Архангельске четыре человека погибли при пожаре в бывшем общежитии 13:08
Когда бензин не по карману: на украинские Bentley начали ставить ГБО 13:00
По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы 12:57
Обнаружена причина быстрого таяния "Ледника судного дня" 12:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
31.01.2020 13:11
Рубрика: Власть

Стало известно о планах ОДКБ на 2020 год

Текст: Тимофей Борисов
В 2020 году Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет целый ряд учений и тренировок. Речь как о стратегических командно-штабных, так и о специальных мероприятиях. Подробно о планах организации Договора о коллективной безопасности рассказал начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.
Военная техника на параде в рамках совместных учений КСОР ОДКБ, прошедшем в октябре 2019 года в Нижегородской области. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Военная техника на параде в рамках совместных учений КСОР ОДКБ, прошедшем в октябре 2019 года в Нижегородской области. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
Военная техника на параде в рамках совместных учений КСОР ОДКБ, прошедшем в октябре 2019 года в Нижегородской области. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

"Спланированы специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения государств - членов ОДКБ "Эшелон-2020" и "Поиск-2020" с силами и средствами разведки. В Центрально-Азиатском регионе будет проведено совместное учение "Рубеж-2020", направленное на отработку вопросов противодействия международным террористическим организациям" - сказал Сидоров.

Фото: Предоставлено ОДКБ
Страны ОДКБ намерены составить единый список террористических организаций

Помимо этого на Кавказе запланировано командно-штабное учение с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2020" по отработке вопросов борьбы с незаконными вооруженными формированиями. В ходе командно-штабного учения "Нерушимое братство-2020", которое пройдет в Восточно-Европейском регионе, будут отрабатываться вопросы применения миротворческих сил ОДКБ.

Запланированы также стратегическая командно-штабная тренировка, а также другие учения. Они состоятся на территориях Армении, Беларуси, Киргизии и России.

Власть Безопасность Международные организации ОДКБ

Главное сегодня

Минздрав назвал меры по борьбе с коронавирусом вынужденными и правильными
Эрдоган выдвинул Сирии ультиматум по Идлибу
Правительство Чувашии ушло в отставку
Западные СМИ отметили рост военной мощи России
Минюст обнародовал проект нового КоАП
Стенограмма
Стенограмма
О чем рассказал Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию
Пенсии
Пенсии
Какие схемы пенсионных накоплений предложат гражданам