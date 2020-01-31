Стало известно о планах ОДКБ на 2020 год

В 2020 году Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет целый ряд учений и тренировок. Речь как о стратегических командно-штабных, так и о специальных мероприятиях. Подробно о планах организации Договора о коллективной безопасности рассказал начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Военная техника на параде в рамках совместных учений КСОР ОДКБ, прошедшем в октябре 2019 года в Нижегородской области. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости