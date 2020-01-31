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Свинка Пеппа лишилась голоса

Новости
    31.01.2020, 15:59
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel
Фото: youtube.com/ Peppa Pig - Official Channel

Сверхпопулярная свинка Пеппа, вокруг которой постоянно что-то странное происходит, лишилась своего голоса.

Фото: EPA-EFE/ DANIEL IRUNGU
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Как сообщает Daily Mail, восемнадцатилетняя актриса Харли Берд, которая озвучивала Пеппу тринадцать лет, то есть с пятилетнего возраста, заявила, что со своего почетного поста уходит.

Несмотря на то, что зарабатывала по тысяче фунтов стерлингов за час работы.

Теперь свинка будет говорить голосом Амели Би, которой девять. При этом юная леди заверила, что большая поклонница Пеппы и всегда мечтала принять участие в столь уважаемом проекте.

Издание напомнило: Лили Сноуден-Файн была первым голосом Пеппы - когда сериал дебютировал в 2004 году, в 2006-м ее сменила Сесили Блум.

Peppa Pig - британский анимационный сериал, давший обильную почву для массы важных сетевых мемов. Главные ее герои - сама лучезарная Пеппа, ее младший брат Джордж, мама Свинка и папа Свин.

"Пеппа" имеет эфир в более чем 180 странах и локализована на сорока языках, включая русский.

Ранее Даррен Труп пообещал 117 новых серий "Пеппы".

Также сообщалось о гонениях на Пеппу в Китае.

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