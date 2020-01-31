Телеканал "TV1000 Русское кино" празднует день рождения русской водки

На что только ни идут телеканалы в борьбе за зрителя. Вот на телеканале "TV1000 Русское кино" придумали оригинальный маркетинговый ход. 31 января отмечают День рождения… русской водки. Специально к празднику в эфире канала показывают лучшие российские комедии об употреблении национального напитка, "а главное, об особенном колорите, эмоциях и тайне русской души", - уточняется в релизе. Зрителям предлагается культовая серия из 90-х про особенности национальной охоты и рыбалки, а также незабываемые свадьбы с комедией "Горько!" и комедия-караоке с Дмитрием Нагиевым "Самый лучший день".

На канале отмечают, что впервые на российском телевидении день рождения национального алкогольного напитка празднуется с таким размахом.

"Конечно, День рождения русской водки - шуточный праздник, и провести его нужно весело! Зрителям мы предлагаем легендарные отечественные комедии разных десятилетий, которые, на наш взгляд, идеально подходят к этому празднику, давно уже разошлись на цитаты, а главное - по-доброму отражают национальный менталитет. Все мы за здоровый образ жизни, поэтому как бы вы ни отмечали праздник - с застольем или без - посмеяться от души будет максимально полезно", - говорит директор по маркетингу группы компаний Viasat Артем Лысов.

Дополнительно к 155-летию русской водки телеканал выпустил также серию креативных рекламных роликов в стиле советских новостей со слоганом "Мы не пьем и вам не советуем".

"Сцены с употреблением русской водки нашли отражение в классике российского и советского кинематографа. Каждый вспомнит объединяющий разные века эффект водки в комедии "Иван Васильевич меняет профессию". Не менее знаменита сцена "После первой не закусываю" в военной драме Сергея Бондарчука, где главный герой поражает фашистов умением выпить три стакана водки подряд. В "Бриллиантовой руке" Семен Семенович Горбунков поет "А нам все равно", как раз выпив водки. Ну, а сюжет главной новогодней комедии "Ирония судьбы, или С легким паром" вообще не состоялся бы без сцены в бане, где Лукашин и его друзья переборщили с количеством алкоголя", - напоминают в группе компаний Viasat.

Справка "РГ"

День рождения водки неформально отмечается 31 января - в день, когда Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию "О соединении спирта с водою". Диссертация, которая до сих пор хранится в музее ученого в Санкт-Петербурге, посвящена исследованию удельного веса веществ и температуре, при которых происходит максимальное взаимное растворение воды и спирта. Но в массовом сознании прочно закрепился красивый миф о том, что именно российский ученый придумал некую "формулу водки".