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31.01.2020 18:50
Рубрика: Общество

Астрономы заявили об обнаружении загадочных трещин во Вселенной

Текст: Юрий Гень
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Астрофизики заявили, что обнаружили загадочные "трещины", которыми пронизана Вселенная. Ученые называют их "останками времени" и считают, что они появились после Большого взрыва. Об этом пишет LiveScience, ссылаясь на новые опубликованные исследования в области астрономии.

По мнению астрофизиков, "трещины" возникли в результате того, что Вселенная остыла после взрыва и стала похожа на ту, которую мы знаем сегодня. Ученые называют это остывание "фазовым переходом". В некоторых местах он начался раньше, в некоторых -позже. В итоге остывающие "пузыри" материи формировались и все более и более расширялись на огромные пространства, пока не встречали другие такие же "пузыри".

Фото: Mark Myers, OzGrav ARC Centre of Excellence
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Ученые полагают, что старое состояние Вселенной - с высокой энергией от Большого взрыва - могло существовать на границах между этими остывающими "пузырями". И вот тут начинается самое интересное - в тех местах, где встречались остывающие области, начали возникать трещины в ткани пространства-времени. По мнению некоторых ученых, это и есть "космические струны" в реликтовом излучении. Большинству научному сообществу они известны именно так. Струны были обнаружены раньше, но до этого их природа и причины появления не были до конца понятны. Теперь загадку удалось прояснить.

"Представить себе эти объекты довольно сложно, - рассказывает физик из Университета Макгилла в Монреале (Канада) Оскар Эрнандес. - Вы когда-нибудь ходили по замерзшему озеру? В нем тоже есть трещины. Но он все равно остается довольно твердым. Так вот лед - это вода, которая прошла фазовый переход".

Физик пытается объяснить состояние Вселенной, проводя аналогии с замерзшей водой.

"Молекулы воды могли свободно двигаться, а затем внезапно начали формироваться в кристалл, - рассказывает  Оскар Эрнандес. - Они начинают складываться в плитки, которые часто представляют собой шестиугольники. Теперь представьте себе озеро, покрытое такими идеальными плитками. Если кто-то на другом конце озера начнет складывать свою мозаику, то вероятность того, что ваши плитки выровняются, практически равна нулю".

Говоря об обнаруженных "трещинах" в пространстве Вселенной, исследователи считают, что в космосе существуют именно такие поля, которые определяют поведение фундаментальных сил и частиц. Они возникли в результате фазовых переходов Вселенной и оказывают влияние на многие вещи, поскольку имеют высокую плотность энергии. Но выглядят при этом как бесконечно тонкие линии в пространстве.

В опубликованном исследовании ученые говорят о разработанном новом методе поиска "космических струн". Он основан на изменениях скорости расширения Вселенной. Метод опирается на измерение скорости, с которой атомы водорода удаляются от Земли во всех областях дальнего космоса. Физик подчеркнул, что их обнаружение стало бы открытием века, поскольку позволило бы доказать, что физика больше и сложнее, чем описывает ее Стандартная модель.

Общество Космос

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