У боевиков в Сирии найдено оружие западного производства

На освобожденных от боевиков территориях в идлибской зоне деэскалации сирийские военные нашли большое количество техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

"В ходе отступления боевиков вглубь идлибской зоны деэскалации в руки сирийских военнослужащих попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства", - передает ТАСС слова российского военного.

Боренков также подчеркнул, что боевики планировали обрушить массированную террористическую атаку на густонаселенные города Хама и Алеппо, но контратака сирийской правительственной армии сорвала планы бандитов.