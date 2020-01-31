Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.01.2020,  
13:51
Текст:  Николай Грищенко

У страха глаза велики: российский спутник вызвал беспокойство в США

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Маневрирование российского космического аппарата "Космос-2542" вблизи американского спутника KH-11 вызвало очередную волну опасений в США. В Пентагоне считают, что спутники-инспекторы России могут использоваться для сбора разведывательных данных или уничтожения других космических объектов.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Пятое поколение: первый полет Су-57 состоялся десять лет назад

Как сообщает издание The Drive, запущенный в ноябре прошлого года с военного космодрома Плесецк спутник "Космос-2542" синхронизировал траекторию полета с американским спутником KH-11.

Начиная с 20 января "Космос-2542" провел серию маневров, чтобы изменить свою позицию. Аспирант Университета Пердью Майкл Томпсон заявляет, что орбиты спутников скорректированы таким образом, чтобы аппараты сближались "один раз в 11-12 дней".

При этом, как отметил специалист по астродинамике, "Космос" имеет возможность "наблюдать" за американским коллегой с различных сторон. При этом эксперты США признаются, что не знают о конкретном предназначении спутников-инспекторов России. Они лишь предполагают, что "Космос" может нарушить работу, отключить или уничтожить другой объект на околоземной орбите.

Отметим, что в сентябре прошлого года приближение российского космического аппарата-ретранслятора "Луч" к американскому спутнику связи Intelsat 17 привело к волне опасений в США. Эксперты заявили, что с его помощью Россия может перехватывать ретранслируемую информацию.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода
Тральщики проекта 12700 получат новый противоминный комплекс 30.01.2020
Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами 30.01.2020
Названы пять подлодок, способных уничтожить мир за полчаса 30.01.2020
космос
Фото: ShinePhantom / wikimedia.org
Советские "трактора": как АТС-59 воевали против США во Вьетнаме 30.01.2020
Эмблему Космических войск США высмеяли в Сети 25.01.2020
Радиоактивный дождь: как спутник СССР с ядерным реактором упал в Канаде 24.01.2020
спутники
Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Amanda S. Kitchner / wikimedia.org
Смогут ли силы фельдмаршала Хафтара "достать" турецкие корабли 30.01.2020
В Индии впервые показали противоспутниковую ракету 27.01.2020
Российский космический спутник встал на боевое дежурство 27.09.2019