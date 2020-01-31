Ученые опубликовали снимки окаменевшей акулы, жившей 330 млн лет назад

Ученые обнаружили в Мамонтовой пещере в штате Кентукки большую окаменевшую голову жившей 330 миллионов лет назад акулы. Всего в глубине пещеры были найдены останки 15-20 различных видов акул, что свидетельствует о том, что эта область когда-то ими кишела, сказал в интервью CNN палеонтолог Джон-Пол Ходнетт.

Акулы жили около 330 миллионов лет во время так называемого геологического периода позднего Миссисипи, когда большая часть Северной Америки была покрыта океанами. Когда они умерли, их останки попали в осадок, который в конечном итоге стал известняком, где образовалась пещера.

По словам Винсента Сантуччи, старшего палеонтолога из Службы национальных парков, ученые Рик Олсон и Рик Туми наносили на карту отдаленную часть Мамонтовой пещеры, когда увидели окаменелости акул.

Они отправили фотографии своей находки Ходнетту, который является экспертом по палеозойским акулам и работает в парке динозавров в Мэриленде. По словам Ходнетта, на фотографиях было видно довольно много акульих зубов, но он также видел хрящ, который, по его мнению, мог быть скелетом акулы. Это встречается довольно редко, так как хрящ мягче кости, поэтому не часто сохраняется. Когда ученый посетил пещеру, он увидел, что на самом деле это не скелет, это всего лишь части довольно большой акульей головы. Снимки увиденного он продемонстрировал на странице в Instagram.

По расчетам ученого, голова древней акулы достигала до 80 сантиметров в длину. Ходнетт, который работал в пещере несколько недель, нашел окаменелости около 150 акул.

Исследователи планируют представить свои предварительные выводы в октябре на конференции Общества палеонтологии позвоночных.