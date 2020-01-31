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31.01.2020 13:20
Рубрика: Культура

В Брюсселе пройдет выставка к 250-летию Крылова

Текст: Дарья Щеглова
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Выставка "Крылов. Басня" будет проходить с 5 по 25 февраля 2020 года в Российском центре науки и культуры в Брюсселе. Посвящена экспозиция 250-летию со дня рождения русского поэта-баснописца и входит в программу международного культурного проекта "Русские сезоны", который в 2020 году проводится во Франции, Бельгии и Люксембурге. Проект уже побывал в Вене, Праге, Висбадене и Париже, а после Бельгии его работа продолжится в Люксембурге и Страсбурге.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
В Манеже открылась выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство"

Проект "Крылов. Басня" - это передвижная выставка, которую представит музейно-выставочное объединение "Манеж" (Москва). Инициатива способствует продвижению русского языка и культуры за рубежом и ориентирована на россиян и иностранных русскоговорящих граждан, проживающих за пределами России. Выставка обещает рассказать об особенностях биографии Ивана Андреевича Крылова, продемонстрировать вклад писателя в развитие русского языка. Здесь можно будет увидеть копии иллюстраций к басням И. А. Крылова, созданные художниками Сапожниковым, Нарбутом, Жабой, Рачёвым, Лаптевым, Никольским.

На выставке будут расположены специальные интерактивные панели, благодаря которым посетители узнают об историческом контексте знаменитых крыловских басен, об их источниках. Также посетители смогут проверить знания творчества Крылова, сыграв в викторины. В рамках выставки пройдет лекция-беседа об Иване Крылове. Организаторы экспозиции готовят увлекательную программу как для детей, так и для взрослых.

Культура Арт Актуальное искусство В мире Европа Бельгия

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