В Европарламенте обвинили идеологов Brexit в попытке развала ЕС

Идейные вдохновители Brexit в качестве главной цели рассматривали развал Евросоюза. Такое мнение высказала в пятницу вице-президент Европарламента Мейрид Макгиннес.

"Боюсь, что Найджел Фараж (экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства - примечание "РГ") использовал платформу общеевропейского законодательного органа, чтобы разрушить Евросоюз, и именно это было его конечной целью", - констатировала Макгиннес.

"Он не собирается останавливаться и сейчас, он не уходит на пенсию", - предупредила парламентарий, отметив, что подобные политики представляют угрозу "единой Европе".