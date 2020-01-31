В Европе хотят сделать единую зарядку для мобильных устройств

Члены Еврокомиссии большинством голосов призвали разработать документ, который обяжет производителей выпускать зарядные устройства для мобильных устройств единого стандарта.

Как уточняет Reuters, цель нововведений - сделать так, чтобы потребители не покупали новые зарядники к разным смартфонам и планшетам. Из-за этого увеличивается количество "электронных" отходов. В 2016 году на одного жителя Евросоюза оно составляло 16,6 килограмма, что в сумме дало 12,3 миллиона тонн.

Такое решение больнее всего ударит по Apple. Большинство мобильных устройств компании заряжаются через разъем Lightning, тогда как Android-устройства используют USB-C. Производитель уже заявил, что подобное регулирование будет подавлять инновации и нанесет ущерб европейским потребителям.

Еврокомиссия на протяжении более десяти лет стремится ввести единое зарядное устройство. В 2009 году Apple, Samsung, Huawei и Nokia подписали добровольный меморандум о взаимопонимании, который коснулся зарядок для новых моделей смартфонов, выходящих на рынок с 2011 года. Благодаря этому Apple начала выпускать переходник с Lightning на microUSB. Однако Еврокомиссию это не устроило.

Предполагается, что новые правила должны принять в июле.