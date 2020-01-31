В громком деле о "контрабанде стратегического топлива" появился новый поворот

На днях произошло неординарное событие - всем заинтересованным сторонам, а таковых в российском бизнес-сообществе оказалось немало, стало известно, что компания Cantarell Trading LTD обратилась с официальным письмом к "компетентным органам Российской Федерации".

Основная работа этой зарубежной фирмы связана с различными международными перевозками. Специализируется она, к слову, и на поиске логистических решений для устранения проблем, которые возникают у ее клиентов и партнеров по бизнесу. Совершенно легальных проблем и решений, разумеется, что позволяет участникам международной торговли сократить время на доставку груза и уменьшить его стоимость. Вот и в данном случае руководству Cantarell Trading LTD в логике, как в математической, юридической, так и в обычной житейской, точно не откажешь - обращение пришлось как нельзя кстати.

Узнав о сложностях, возникших у холдинга АО "ФортеИнвест" - своего давнего контрагента и поставщика, к которому вдруг "пришли в гости" российские следователи, управляющий этой компании Денилбек Гайрбеков решил дать необходимые, по его мнению, пояснения по всем интересующим их вопросам. Причем сделал он это весьма деликатно, выждав достаточный срок, чтобы сотрудники компетентных органов смогли сами во всем разобраться (см. публикацию в "РГ" N 14 (8068) от 23 января 2020 года "Про танки, фланец и таможню". - Прим. ред.). Тем самым он вновь привлек внимание к этой проблеме, хотя, по всем формальным признакам, в настоящее время ни сам Денилбек Гайрбеков, ни его фирма не имеют никакого отношения к громкому скандалу, последовавшему вслед за тем, как стало известно о массовом визите следователей в холдинг "ФортеИнвест".

Можно как угодно относиться к этому, однако одно очевидно: оценив возможные риски и последствия своего молчания, глава Cantarell Trading LTD не стал прятаться за морями (эта компания, к слову, зарегистрирована на Кипре), а принял взвешенное мужское решение - самостоятельно обратиться к руководителям не только следственных, но и надзорных органов России. На его взгляд, овчинка стоит выделки, хотя речь идет ни больше ни меньше об уголовном деле, возбужденном по весьма серьезной статье. Но, видимо, защита своего доброго имени и доброго имени своего партнера для Денилбека Гайрбекова не пустой звук, а вполне осознанная необходимость - для ведения легального бизнеса. Тем более что опубликованные в СМИ возможные обвинения по этому делу выглядят сомнительно с точки зрения многих юридических норм. Причем не только российских, но и международных.

Никто не отменял нормы международной торговли, которые уважает и в рамках которых действует и Россия

О том, насколько все серьезно, можно судить хотя бы по формулировке части 3 статьи 226.1 УК РФ, по которой 22 ноября 2019 года и было заведено это дело: "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Да и наказание, в случае если вина фигурантов будет доказана в суде, тоже предусмотрено весьма нешуточное - лишение свободы на срок от 7 до 12 лет. Именно это, судя по публикациям в СМИ, грозит капитану судна перевозчика, а также неустановленному следствием кругу лиц.

Бросать капитана обычного по сути танкера один на один со "штормом, бурей и натиском следствия" Денилбек Гайрбеков тоже не мог. Тем более что этот танкер был зафрахтован компанией Cantarell Trading LTD и перевозил принадлежащий ей груз. А капитан по контракту вообще был обязан выполнять все указания руководства Cantarell Trading LTD. То есть вся моральная и юридическая ответственность за его действия так или иначе падает на компанию, которая наняла попавшее под подозрение судно.

О грузе надо сказать особо - это 130 тысяч тонн нефтепродуктов (дизтопливо) стоимостью около двух миллиардов рублей, вывоз которых по якобы подложным документам на Украину вместо Турции и стал поводом для возбуждения уголовного дела и проведения расследования сотрудниками управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Несмотря на эти малоприятные обстоятельства, Денилбек Гайрбеков не стал ходить вокруг да около, а просто, не ссылаясь ни на кого, объяснил свою принципиальную позицию (орфография и пунктуация автора письма сохранены. - Прим. ред.): "От лица владельцев компании Cantarell Trading LTD заявляем, что в 2017 г. нами был заключен контракт с АО "ФортеИнвест" на поставку дизельного топлива в Турецкую Республику.

В соответствии с условиями контракта право собственности на товар перешло от продавца к покупателю в момент его погрузки на танкер в портах Азов и Таганрог. Все дальнейшие действия по перемещению груза с этого момента находились в нашей компетенции. Компания-отправитель в полном объеме исполнила все условия контракта и оплатила необходимые таможенные платежи.

В результате изменившейся конъюнктуры рынка, в процессе транспортировки дизельного топлива компанией Cantarell Trading LTD было принято решение о переренаправлении судна на Украину, что в последующем стало основанием для проверки и возбуждения уголовного дела о контрабанде правоохранительными органами Российской Федерации".

Собственно, после этих слов управляющего Cantarell Trading LTD расследование фактически можно прекращать. Ну или можно переквалифицировать действия и обращаться уже от имени Российской Федерации в международные суды. А что - тема-то богатая! Признание, "царица доказательств", - уже имеется, потенциальный "нарушитель конвенции" - тоже, так за чем дело стало? Может быть, причина кроется в отсутствии интриги? Или в чьем-то нежелании, чтобы потенциальная трагедия, которая против воли режиссера вдруг превратилась в трагикомедию, а затем стала напоминать фарс, не завершилась комедией положений?

Согласно театральным канонам сначала идет завязка, потом - развитие, кульминация - которую мы сейчас и наблюдаем, а затем - финал. Судя по тому, как развивается действие в этой "пьесе", пресловутое ружье пора снимать со стены. Хотя, похоже, оно уже и не выстрелит, поскольку заржавело. Но ведь, согласно законам жанра, кто-то, пусть и формально, должен ответить за весь сыр-бор? Кто-то ответит за не самые убедительные доводы, положенные в основу уголовного дела?

Именно об этом, в весьма дипломатичной форме, и говорит Денилбек Гайрбеков: "К нашему большому сожалению, в ходе расследования в сферу внимания следователей попали владельцы и ряд руководителей продавца топлива - АО "ФортеИнвест" - такие как Гуцериев М.С., Гуцериев С.М., Кебадзе А.С., Пятинов А.Ю., Судиловская А.В., Евлоев М-А.С., в отношении которых были проведены следственные действия, получившие необоснованную огласку в средствах массовой информации, что привело к имиджевым потерям отправителя в бизнес-среде.

Со всей ответственностью заявляем, что указанные лица и АО "ФортеИнвест" не имеют никакого отношения к нашему решению об изменении адресата поставки груза, и их деловая репутация остается на самом высоком уровне.

В свою очередь сообщаем, что наша компания с особым трепетом относится как к своей репутации, так и к репутации своих партнеров. В своей коммерческой деятельности Cantarell Trading LTD всегда соблюдает национальное и международное право, в том числе и в вышеуказанной сделке. Наша компания сотрудничает с нефтяными и иными международными компаниями и никогда не привлекалась ни к административной, ни к уголовной ответственности.

Сожалеем, что в связи с тем, что сделка именно с нашей компанией стала причиной для необоснованного преследования наших партнеров, компании АО "ФортеИнвест", и выражаем убежденность в том, что сложившаяся ситуация разрешится без каких-либо негативных последствий".

На этом можно бы поставить точку, не так ли? На будущее не надо забывать, что никто не отменял нормы международной торговли, которые уважает и в рамках которых действует и Россия, о чем свидетельствуют печати и подписи на соответствующих таможенных документах, выданных всем участникам этой сделки.