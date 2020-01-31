В Китае нашли чудо-снадобье против коронавируса

Традиционное китайское снадобье "шуан хуан лянь", которое врачи в Поднебесной используют как средство для омоложения, якобы способно сдерживать развитие коронавируса. Об этом в пятницу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на данные шанхайского фармакологического института Китайской академии наук.

В Китае утверждают, что чудо-смесь обладает противовоспалительным эффектом и помогает выводу токсинов из организма. В ее состав входят более десятка ингредиентов. Среди них - японская жимолость, шлемник байкальский и форсайтия повислая.

Российские вирусологи не располагают достоверными данными, что это лекарство действительно эффективно против новой пневмонии.