В Кремле заявили о необходимости спецмер против коронавируса

Ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, считают в Кремле.

"Проблема признана широко и официально, более того, Всемирной организацией здравоохранения, поэтому, безусловно, вызывает серьезную озабоченность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это, собственно, повод для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава Богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в России, но угроза действительно сохраняется", - заключил представитель Кремля.