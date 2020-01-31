В Кремле заявили о необходимости спецмер против коронавируса

Ситуация с новым коронавирусом вызывает серьезную озабоченность, считают в Кремле.
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"Проблема признана широко и официально, более того, Всемирной организацией здравоохранения, поэтому, безусловно, вызывает серьезную озабоченность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Это, собственно, повод для специальных мер, принимаемых нашим правительством. Слава Богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в России, но угроза действительно сохраняется", - заключил представитель Кремля.