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31.01.2020 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали всю правду о вине в упаковке тетрапак

Текст: Марина Гусенко
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Эксперты Роскачества разъяснили, чем отличается вино в бутылках от вина в пакетах.

Фото: Сергей Мамонтов/ РИА Новости
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Отмечается, что в пакетах нередко продается дешёвое псевдо-вино. Настоящее вино по 100 рублей литр нельзя купить ни в одной из упаковок. В мягкой упаковке такого объема чаще всего продается напиток, изготовленный из самого дешевого импортного виноматериала, произведённого из так называемых "прессовых фракций" переработки винограда.

Кроме того в мягких литровых пакетах в российских магазинах часто продаётся винный напиток, а вовсе не вино. В состав винного напитка может входить до 50% воды, ароматизаторы, красители и этиловый спирт.

По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, в основном вино в пакетах стоит в магазинах на нижних полках. Выбирая напиток, он порекомендовал обращаться к " Винному гиду России", где есть информация в том числе о недорогих, но хороших винах

Подробности читайте на сайте Роскачества.

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