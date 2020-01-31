В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве

Пресс-служба Роспотребнадзора опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы первом в Москве случае заражения коронавируса 2019-nCoV.

"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве", - передает РИА Новости комментарий ведомства.

Отмечается, что результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов оказался отрицательным.

"Таким образом, в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.