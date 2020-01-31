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31.01.2020 00:42
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве

Пресс-служба Роспотребнадзора опровергла появившуюся в СМИ информацию о якобы первом в Москве случае заражения коронавируса 2019-nCoV.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию телеграмм канала Mash и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве", - передает РИА Новости комментарий ведомства.

Отмечается, что результат лабораторного анализа на новый коронавирус у всех пациентов оказался отрицательным.

"Таким образом, в Москве подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции нет", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Общество Здоровье Распространение нового коронавируса

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