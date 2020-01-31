В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать симптомы коронавируса

Если началось недомогание, нужно сразу же обратиться к врачу. А медики при подозрении на вирус смогут передать анализы на диагностику в структуры Роспотребнадзора.
Как сообщает ведомство, менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового коронавируса разработаны два варианта диагностических наборов для определения присутствия вируса в организме человека. Наборы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - так называемой полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использование этого метода дает значительные преимущества. Так, для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь у пациента, достаточно отобрать ватным тампоном образец из носа и горла. Результат анализа будет готов уже через 2-4 часа.
В отличие от гриппа или простуды, которые проявляются через два-три дня после заражения, коронавирусу требуется для этого до 14 дней. Поэтому если человек побывал пару недель назад в зонах повышенного риска (Китае и прилегающих регионах) или контактировал с теми, кто там был, и почувствовал себя плохо, нужно срочно идти в поликлинику.
В Роспотребнадзоре напоминают, что коронавирус распространяется через капли, которые образуются, когда инфицированный человек кашляет или чихает. Кроме того, он может распространяться, когда кто-то касается любой загрязнённой поверхности, например дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. Но в основной группе риска - дети и люди старше 65 лет, а также люди с ослабленной иммунной системой. Вакцины от коронавируса нет, но она разрабатывается.
Вирусную пневмонию, основное и самое опасное осложнение коронавирусной инфекции, нельзя лечить антибиотиками. В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких.