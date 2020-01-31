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31.01.2020 00:07
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как распознать симптомы коронавируса

Текст: Ольга Игнатова
Самостоятельно диагностировать у себя коронавирус не получится. Его симптомы очень схожи с симптомами простуды или гриппа. Это, например, чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и (или) боль в горле.

Если началось недомогание, нужно сразу же обратиться к врачу. А медики при подозрении на вирус смогут передать анализы на диагностику в структуры Роспотребнадзора.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Врачи проверяют, какие известные лекарства спасут от коронавируса

Как сообщает ведомство, менее чем за 7 дней с момента появления информации о структуре генов нового кор­онавируса разработаны два варианта диагн­остических наборов для определения прису­тствия вируса в орга­низме человека. Набо­ры основаны на молек­улярно-генетическом методе исследования - так называемой поли­меразной цепной реак­ции (ПЦР). Использов­ание этого метода да­ет зна­чительные преимущест­ва. Так, для диагностирования заболевания нет не­обходимости отбирать кровь у пациента, достаточно отобрать ватным тампо­ном образец из носа и горла. Резу­льтат анализа будет готов уже через 2-4 часа.

Фото: EPA
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В отличие от гриппа или простуды, которые проявляются через два-три дня после заражения, коронавирусу требует­ся для этого до 14 дней. Поэтому если человек побывал пару недель назад в зонах повышенного риска (Китае и прилегающих регионах) или контактировал с теми, кто там был, и почувствовал себя плохо, нужно срочно идти в поликлинику.

В Роспотребнадзоре напоминают, что корон­авирус распространяе­тся через капли, кот­орые образуются, ког­да инфицированный че­ловек кашляет или чи­хает. Кроме того, он может распространят­ься, когда кто-то ка­сается любой загрязн­ённой поверхности, например дверной ручк­и. Люди заражаются, когда они касаются загрязнёнными руками рта, носа или глаз.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Названы лекарства для лечения коронавирусной инфекции

Люди всех возрастов рискуют заразиться вирусом. Но в основной группе риска - де­ти и люди старше 65 лет, а также люди с ослаблен­ной иммунной системой. Вакцины от коронавируса нет, но она разрабатывается.

Вирусную пневмонию, основное и самое опа­сное осложнение коро­навирусной инфекции, нельзя лечить антиб­иотиками. В случае развития пневмонии - лечение направлено на поддержание функции лёгких.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Распространение нового коронавируса

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