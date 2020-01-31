Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом

Президент России выразил председателю КНР сочувствие в связи со вспышкой коронавируса и выразил готовность помочь Китаю.

Владимир Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, в чьи семьи пришло горе, а также пожеланиями скорейшего выздоровления заболевшим, сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер уверен, что благодаря решительным мерам, принимаемым китайским руководством, эпидемия будет остановлена, а ущерб от нее - минимизирован.

Россия готова оказать КНР необходимую помощь: компетентные ведомства ориентированы на самое тесное взаимодействие с китайскими структурами для скорейшего преодоления этой общей угрозы, сообщили в Кремле.