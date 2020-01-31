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31.01.2020 00:43
Рубрика: Власть

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Владимир Путин призвал решать проблемы с учетом мнения граждан
Текст: Кира Латухина (Красногорск)
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
На заседании Совета по развитию местного самоуправления Владимир Путин посоветовал всем представителям муниципальной власти в России не засиживаться в кабинетах, а быть с людьми. Еще президент призвал "выметать" из власти чиновников-хамов и объяснил, что окончательное слово по поправкам в Конституцию - за гражданами.

На встрече с общественностью Владимир Путин объяснил, что именно граждане будут решать - принимать или отклонять поправки в Конституцию, даже после голосования в парламенте. Как люди скажут - так он и сделает. "Чтобы граждане нашей страны фактически и были окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того, как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать", - сказал президент.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Речь зашла о хамстве чиновников. "Я знаю об этой проблеме, знаком с соцопросами", - ответил Путин. "Строже надо подходить к тем, кто хамит, но занимает при этом какое-то должностное положение", - убежден он. "Действующий закон позволяет принимать необходимые решения и в отношении таких должностных лиц, которых нужно выметать из органов власти и управления", - подчеркнул президент.

Затем он провел заседание Совета по развитию местного самоуправления. Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям, и у него - огромная сфера ответственности. "Прошу начать разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного самоуправления на период до 2030 года", - поручил президент. "Прежде всего требуется упрочить финансовое положение муниципальных структур. Именно здесь причины многих трудностей", - отметил Путин.

Органы местного самоуправления не входят в систему государственной власти, но ведь находятся не в космосе, не на Луне, сказал он: "Они часть нашего общества, страны и системы управления. А их самостоятельность в пределах своих полномочий не означает разорванности, разделенности единого политического, экономического, культурного, транспортного пространства России". Наоборот: четкое исполнение обязанностей каждым уровнем власти, тесное взаимодействие - основа и гарантия выполнения планов по повышению качества жизни.

Обратная связь позволяет принципиально улучшить качество работы всех уровней власти

"Поэтому так важно обеспечить единство всех уровней публичной власти", - считает Путин. В Послании президент предложил закрепить эту позицию в Конституции. Обсуждаемые поправки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав, где гарантируется самостоятельность местного самоуправления, добавил он. "Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета в России, чтобы он мог работать эффективно, с максимальной пользой для людей и активно включаться в достижение национальных целей развития, как надежное, а не какое-то слабое или инертное звено во всей системе власти", - заверил глава государства.

Именно на местах "фокусируется" большинство нацпроектов, причем роль местного самоуправления в их реализации возрастет многократно, если будут прочные контакты с гражданским обществом, убежден Путин. "Национальные проекты воплощаются в жизнь усилиями, талантом, инициативой самих наших людей. Поэтому муниципальной власти нельзя засиживаться в кабинетах. Нужно быть с людьми, обсуждать с ними самые насущные вопросы", - призвал он.

Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
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Механизмы прямой коммуникации власти и граждан выстроены во многих регионах: позволяют "онлайн" быстро реагировать на повседневные проблемы, отвечать на инициативы, обращения жителей, эффективнее и быстрее решать их проблемы. "Красногорск, Татарстан, Москва, еще несколько регионов. Но этого маловато. Нужно тиражировать эти положительные практики по всей стране", - указал глава государства.

Президент решил выделить из резервного фонда средства на конкурс "Лучшая муниципальная практика" и поднять премии с 40 млн до миллиарда рублей. И еще заявил, что надо в ближайшие три года довести как минимум до 5 процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан. "Приоритеты для финансирования следует выбирать в живом диалоге с гражданами", - подчеркнул он.

Перед тем как провести заседание, Путин посмотрел, как работает Центр управления регионом Московской области. Это новая управленческая модель, концепцию которой можно выразить так: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем". С помощью уникальных информсистем круглосуточно собираются и анализируются данные во всех сферах жизни области. Президенту показали тепловую карту проблем. Лидирует тройка: дворы, дороги, мусор. О работе центра президенту рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, количество жалоб на качество дорог в Подмосковье сократилось в 10 раз, на состояние подъездов - на 82%.

"Мы очень много говорим о цифровизации последнее время, и на вашем примере видно, что это не пустой звук, извините за моветон, не трепотня какая-то, а серьезный инструмент решения проблем, с которыми сталкивается каждый человек", - заключил глава государства, посмотрев на успехи Подмосковья и поговорив с общественностью из разных регионов. Обратная связь очевидна и позволяет принципиально улучшить качество работы всех уровней власти.

Власть Работа власти Госуправление Президент

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