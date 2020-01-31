Внешний госдолг Беларуси вырос на 200 млн долларов

Финансовые итоги истекшего года зафиксировали рост внешнего долга Беларуси. На 1 января он составил $17,1 млрд, увеличившись с начала 2019 года на $0,2 млрд (с учетом курсовых разниц), или на 1,4%. Эти данные приводит источник в правительственных структурах.

В Минфине пояснили БЕЛТА, что в 2019 году были привлечены внешние государственные займы на сумму $1 млрд 643,6 млн, в том числе $730,2 млн - правительства и банков России, $638,1 млн - банков Китая, $150,5 млн - облигаций, размещаемых на внешних финансовых рынках, $94,2 млн - МБРР, $30,6 млн - ЕБРР и СИБ.

Что касается погашения внешнего государственного долга, то в прошлом году его сумма составила $1 млрд 511,3 млн, из которых $625,8 млн - правительству России, $448,4 млн - банкам КНР, $353,1 млн - ЕФСР, $78,6 млн - МБРР, $3,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США, $1,7 млн - ЕБРР и СИБ.

Одновременно в отраслевом министерстве уточнили, что государственный долг страны на 1 января текущего года составил 44,8 млрд белорусских рублей и уменьшился за год на 0,6 млрд, или на 1,3 процента.

В прошлом году, добавляет агентство, размещено внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $771,2 млн. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную $604,3 млн и 227,2 млн. белорусских рублей.