Во Франции дизайнерским фирмам запретили уничтожать предметы роскоши

Этот запрет также распространяется на электротовары, средства гигиены и косметику, которые теперь должны быть повторно использованы, перераспределены или переработаны. Новаторский закон также прекращает использование одноразовой пластиковой посуды с 2023 года в учреждениях быстрого питания и поощряет аптеки продавать определенные лекарства в индивидуальных дозах.

Законопроект, содержащий 130 статей, был окончательно принят после достижения соглашения между депутатами верхней и нижней палат парламента. Во Франции уже существует закон, запрещающий супермаркетам выбрасывать нереализованные продукты питания и заставляет их передавать товары благотворительным организациям.

Законопроект о борьбе с отходами и циклической экономикой потребует от производителей, импортеров и дистрибьюторов, в том числе онлайн-фирм, таких как Amazon, пожертвовать непроданные непродовольственные товары, кроме товаров, представляющих угрозу для здоровья или безопасности граждан.

Кроме того, компании должны будут финансировать уничтожение отходов, которые они производят. Закон, в частности, обязывает производителей табака оплачивать расходы по утилизации окурков со следующего года, и затронет тех, кто производит игрушки, спортивные товары, товары для дома и сада и строительные материалы.

Как отмечают эксперты, закон также направлен на то, чтобы весь пластик во Франции подлежал вторичной переработке к 2025 году, а в следующем десятилетии использование одноразовых пластиковых бутылок сократилось на 50 процентов. Рестораны быстрого питания и закусочные должны прекратить использование пластиковых контейнеров не позднее 2023 года.

Брун Пуарсон, французский министр охраны окружающей среды, пообещал принять этот закон в прошлом году после того, как французское телевидение продемонстрировало документальный фильм, показывающий как многочисленные контейнеры с непроданными и возвращенными товарами на складе Amazon отправляются для уничтожения на свалки.

Офис премьер-министра Франции Эдуарда Филиппа заявил, что во Франции ежегодно уничтожаются или выбрасываются новые потребительские товары на сумму более 650 миллионов евро.

Ряд французских депутатов, тем не менее, обратил внимание на то, что в новом законе не прописаны суммы штрафов за его нарушение от отличие от акта 2016 года, обязывающего супермаркеты жертвовать пригодную для употребления пищу с истекшим сроком годности малообеспеченным слоям населения. Согласно этому закону о пищевых отходах, любой супермаркет, отказывающийся жертвовать еду, может быть оштрафован на 10 тысяч евро.