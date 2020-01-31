Запуск "Северного потока- 2" состоится не позднее начала 2021 года

Газопровод "Северный поток-2" запустят не позднее первого квартала 2021 года. Об этом сообщил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр в ходе встречи в Екатеринбурге со студентами Уральского федерального университета.

"Могу сказать, что реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года", - сказал посол, которого цитирует ТАСС.

По его словам, эти сроки были определены по итогам переговоров с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

В декабре президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. Ранее в Госдепе поставили европейским компаниям ультиматум до конца января прекратить все работы и выйти из проекта. Как ожидается, теперь прокладкой труб по дну Балтийского моря займется российская сторона.