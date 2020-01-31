Зеленский попросил США назначить отдельного спецпосланника по Донбассу

Киев выступает за более активное участие США в разрешении конфликта в Донбассе для противостояния "российской угрозе". Как заявил в пятницу президент Украины Владимир Зеленский на встрече с госсекретарем Майком Помпео. Вашингтону следует назначить спецпосланника, который будет курировать исключительно это направление.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на Востоке Украины и деоккупации Крыма, благодаря назначению по этим вопросам отдельного должностного лица из государственного департамента США, - сказал Зеленский.

Трансляция его выступления велась в Facebook. При этом украинский лидер поблагодарил Вашингтон за предоставленную политическую, военную и финансовую поддержку. По самым скромным подсчетам, с 2014 года общий объем оказанной странами Запада военной помощи Украине превысил 2 млрд долларов.