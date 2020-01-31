Новости

ВОЗ: Все страны должны быть готовы к вспышке коронавируса 02:20
СМИ: 64 военных США пострадали при ударах Ирана по базам в Ираке 02:12
В Италии подтверждены два первых случая заражения коронавирусом 01:48
Определен состав сборной России по фигурному катанию на чемпионат мира 01:01
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о коронавирусе в Москве 00:42
Минфин США ввел санкции против Организации атомной энергии Ирана 00:39
На Украине шахтеры перекрыли несколько трасс из-за долгов по зарплате 30.01.2020
Конгрессмены одобрили законопроекты об ограничении прав Трампа 30.01.2020
На Ржевском мемориале установили центральную фигуру монумента Советскому солдату 30.01.2020
Подозрения на коронавирус на лайнере в Италии не подтвердились 30.01.2020
Коронавирус спровоцировал антикитайские настроения в Южной Корее 30.01.2020
В Индии ранее судимый мужчина захватил в заложники более 20 детей 30.01.2020
МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение 30.01.2020
Минюст предложил увеличить число штрафов с возможностью льготной оплаты 30.01.2020
Над Америкой едва не столкнулись два спутника 30.01.2020
Вылетевший в Ростов самолет по техническим причинам вернулся во Внуково 30.01.2020
Федор Смолов в ближайшие дни перейдет в испанскую "Сельту" 30.01.2020
Путин увеличил до миллиарда рублей фонд премий лучшим муниципалитетам 30.01.2020
В ЮАР найдены следы чудом выживших динозавров Юрского периода 30.01.2020
В пассажирском ж/д сообщении с Китаем оставят лишь маршрут Москва - Пекин 30.01.2020
В организации побега Карлоса Гона заподозрили бывшего спецназовца 30.01.2020
В храме Асклепия нашли 2600-летний объект неизвестного предназначения 30.01.2020
Минюст опубликовал Процессуальный кодекс об административных правонарушениях 30.01.2020
Археологи раскопали редкую могилу воина времен Христа 30.01.2020
Число заболевших коронавирусом в Корее увеличилось до шести человек 30.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
Задайте вопрос вице-премьеру Марату Хуснуллину
31.01.2020 01:04
Рубрика: Спорт

Рекордсмен чехарды

В "Динамо" снова меняют тренера
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
Женское столичное "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера команды. Игрой действующих чемпионок страны вместо Александра Сукомела теперь будет руководить серб Желько Булатович.

Сукомел продолжит работу старшим тренером. С ним за полтора сезона "бело-голубые" выиграли чемпионат и Кубок страны, однако сейчас команда с обилием игроков национальной сборной и суперзвездой мирового уровня Наталией Гончаровой выступает необъяснимо слабо. У динамовок лишь пятое место в российской Суперлиге при пяти поражениях в дюжине матчей, неясные перспективы по поводу выхода в плей-офф Лиги чемпионов из слабейшей по составу участников группы. Похоже, что чашу терпения руководства переполнило недавнее домашнее поражение со счетом 1:3 от аутсайдера квартета "Е" клубного первенства континента болгарской "Марицы".

Новоуренгойский "Факел" победил "Берлин" в Лиге чемпионов по волейболу

56-летний Булатович ранее уже работал в "Динамо" в сезоне 2017/18 помощником своего титулованного соотечественника Зорана Терзича.

В истории "бело-голубых" парадоксальным образом соседствуют, казалось бы, противоречащие друг другу по содержанию страницы. После создания клуба в 2004-м москвички на протяжении 15 сезонов ниже второго места в Суперлиге не занимали и, с другой стороны, у "Динамо" абсолютный рекорд по тренерской чехарде.

Команду за эти годы возглавляли: Ирина Кириллова (только на бумаге), Гарий Егиазаров, Леонид Зайко, Дмитрий Фомин, Валерий Лосев, Владимир Кузюткин, Борис Колчин, Сергей Овчинников (покончил жизнь самоубийством), сербка Светлана Илич, Андрей Подкопаев, Юрий Панченко, Зоран Терзич, Юрий Чередник, Александр Сукомел. А Желько Булатович уже 15-й по счету.

Спорт Волейбол

Главное сегодня

Минюст обнародовал проект нового КоАП
Кремль продолжит анализ "сделки века"
Россия и Беларусь завершили переговоры о тарифах на транзит нефти
Россия закрыла 16 КПП на границе с Китаем
Задержана женщина, угрожавшая взорвать самолет в Домодедове
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram