Женское столичное "Динамо" объявило о назначении нового главного тренера команды. Игрой действующих чемпионок страны вместо Александра Сукомела теперь будет руководить серб Желько Булатович.

Сукомел продолжит работу старшим тренером. С ним за полтора сезона "бело-голубые" выиграли чемпионат и Кубок страны, однако сейчас команда с обилием игроков национальной сборной и суперзвездой мирового уровня Наталией Гончаровой выступает необъяснимо слабо. У динамовок лишь пятое место в российской Суперлиге при пяти поражениях в дюжине матчей, неясные перспективы по поводу выхода в плей-офф Лиги чемпионов из слабейшей по составу участников группы. Похоже, что чашу терпения руководства переполнило недавнее домашнее поражение со счетом 1:3 от аутсайдера квартета "Е" клубного первенства континента болгарской "Марицы".

56-летний Булатович ранее уже работал в "Динамо" в сезоне 2017/18 помощником своего титулованного соотечественника Зорана Терзича.

В истории "бело-голубых" парадоксальным образом соседствуют, казалось бы, противоречащие друг другу по содержанию страницы. После создания клуба в 2004-м москвички на протяжении 15 сезонов ниже второго места в Суперлиге не занимали и, с другой стороны, у "Динамо" абсолютный рекорд по тренерской чехарде.

Команду за эти годы возглавляли: Ирина Кириллова (только на бумаге), Гарий Егиазаров, Леонид Зайко, Дмитрий Фомин, Валерий Лосев, Владимир Кузюткин, Борис Колчин, Сергей Овчинников (покончил жизнь самоубийством), сербка Светлана Илич, Андрей Подкопаев, Юрий Панченко, Зоран Терзич, Юрий Чередник, Александр Сукомел. А Желько Булатович уже 15-й по счету.