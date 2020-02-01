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01.02.2020 00:05
Рубрика: Общество

Патриарх во времена модерна

1 февраля - день интронизации Патриарха Кирилла
Текст: Елена Яковлева
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8074)
1 февраля - день интронизации Патриарха Кирилла. 11 лет назад он стал Предстоятелем Русской православной церкви. О том, в каком времени служит сегодня Патриарх, "РГ" рассказывает известный театральный и кинорежиссер, художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов.
Патриарх Кирилл уже 11 лет - Предстоятель Русской православной церкви. Фото: Константин Завражин/РГ Патриарх Кирилл уже 11 лет - Предстоятель Русской православной церкви. Фото: Константин Завражин/РГ
Патриарх Кирилл уже 11 лет - Предстоятель Русской православной церкви. Фото: Константин Завражин/РГ

- Вера в Бога для меня прежде всего опора. Причем абсолютная. Божии заповеди, говоря понятным современному человеку языком, это некий комплекс. Нельзя выбрать из них две, допустим, "не укради" и "не убий", и сказать "вот по этим заповедям я живу, а по другим - нет". Как две заповеди не изъять из десяти, так веру не изъять из ее традиции. Возглавляющий Церковь Патриарх выбран, избран церковными людьми, и как для человека - в светском мире я бы сказал "законопослушного", а в церковном "живущего по правилам" - Патриарх не может быть для меня не авторитетным человеком.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Патриарх Кирилл рассказал в Совфеде, сколько детей должно быть в семье

Я неоднократно слышал его проповеди - всегда очень доступные и интересные. Мне показалась уникальным и очень ярким событием встреча Патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском на Кубе в 2016 году. По-моему, мы уже начинаем забывать про это, но это была очень серьезная встреча - настоящий разговор и, обратите внимание, не монолог кого-то одного, а диалог.

Теперь о времени, в котором служит Патриарх... Когда я недавно в театре "Модерн" выпустил постановку "Войны и мира", многие уважаемые мною люди неожиданно спросили меня: "А ты не боишься критики за то, что в твоей постановке так много православия?!" Я просто обомлел. То есть если где-то у кого-то много голых ж... на сцене, это нормально и можно ничего не бояться? А меня предупреждают: жди критики за то, что в спектакле много православия. Вот такое время. Это все меня очень удивило, но еще сильнее укрепило в мысли, что я прав в том, что делаю. Особенно если передо мною текст Льва Толстого и 1800 год.

Однако, несмотря на все это, нельзя не заметить, что в церковь сегодня приходит молодежь. Причем современная. Многие даже выглядят "экстремально", в храме можно встретить представителей самых разных субкультур.

Даже светские люди склонны воспринимать его высокую должность как место для святого человека
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И к Патриарху сегодня многие прислушиваются. Я уверен, что сила человека, к которому прислушиваются, рождается из его ответственности. Не важно, говорим мы про светского начальника или церковного архипастыря. И самая большая ответственность заключена в соотношении того, что человек говорит, и того, что он делает. Патриарх же говорит о самом главном, о Спасении человека. И его измеряют по этим словам. Иногда я понимаю, почему так часто звучит критика в адрес Патриарха. Потому что даже светские люди почему-то склонны воспринимать его высокую должность как место для святого человека. О нем говорят и судят, имея в виду этот "уровень". Поэтому, когда я слышу от атеистов, вдруг говорящих про Патриарха или священноначалие "да кто они такие?!", я в этом прочитываю запрос на святость. Русский человек - максималист и вряд ли откажется от такого восприятия: ну раз Патриарх, то как минимум должен быть святым.

И, по-моему, только люди, работающие с большими коллективами, руководящие ими, понимают, как ему сложно. И какая у него большая работа. И внутри Церкви, и вне ее - в миру.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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