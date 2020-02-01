Apple временно закрыла все магазины в Китае из-за коронавируса

Компания Apple до 9 февраля закрывает все свои магазины на территории материкового Китая из-за угрозы коронавируса.

"В связи со сложной ситуацией в общественном здравоохранении и профилактическими мерами магазины Apple, начиная с сегодняшнего дня и до 9 февраля, временно закрываются", - говорится на сайте компании.

Ранее Apple информировала о временном закрытии двух магазинов в городах Нанкин и Фучжоу в связи с приостановкой работы торговых центров, где они находились, сообщает деловое издание Bloomberg.

По данным генерального директора IT-гиганта Тима Кука, из-за распространения болезни закрыли также торговую точку в Циндао. Она должна была открыться 4 февраля, а в Нанкине и Фучжоу - 3 февраля.

Кроме того, планируется огранить поездки сотрудников компании в Китай, усилить дезинфекцию магазинов, а также ввести практику измерения температуры у персонала. Между тем, жертвами коронавируса в Китае стали уже 259 человек, почти 12000 числятся инфицированными.